Единственный литературный кинофестиваль стартовал в Ленобласти

Сегодня детский «ЛиК» подведет итоги, а уже в пятницу начнется основная часть кинофорума. Фото: Международный кинофестиваль «Литература и кино»

Гатчинская земля прочно связана не только с именами Александра Пушкина и Владимира Набокова, но и с кино. В этих местах снято более сотни документальных, научно-популярных и художественных фильмов. А с 1995-го в Гатчине ежегодно проходит кинофестиваль «Литература и кино» («ЛиК»). Сегодня это крупнейший кинофорум Ленинградской области и единственный фестиваль, в котором участвуют только фильмы-экранизации литературных произведений.

«ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ»

В этом году фестиваль получил статус международного и, наконец, вернулся из ковидного онлайна в реальные кинозалы. Основная площадка форума - кинотеатр «Победа» в Гатчине. В понедельник, 20 сентября, здесь торжественно открыли фестиваль «Литература и кино - детям». Конкурсы и показы для самых маленьких объединили с «взрослыми» картинами в масштабный двухнедельный марафон.

Детский фестиваль проводят в 8 раз. На конкурс поступило 90 кино- и 115 литературных работ из России и зарубежных стран. Жюри предстоит непростая задача - выбрать победителей в двух возрастных группах (5-11 и 12-18 лет) и назвать обладателя Гран-при.

Помимо конкурсных работ сверстников, юные гости фестиваля увидят и просто хорошее детское кино. В программе 4 российские ленты и 2 фильма из Швеции.

- Каждый ребенок, посетив фестиваль «ЛиК», будет знать о кино чуть больше, - убеждены организаторы. - Возможно, он захочет посмотреть фильмы, которые никогда не видел и которые стали классикой мирового кинематографа. Или прочитать литературные произведения, по которым были сняты великие картины. Дети - наше будущее. Наш долг - просвещать их, давая знания и прививая вкус к настоящему искусству.

Сегодня, 22 сентября, детский «ЛиК» подведет итоги. Потом у организаторов будет всего один день, чтобы перевести дух, - и в пятницу, 24 сентября, стартует основная часть фестиваля. Показывать и обсуждать взрослое кино будут вплоть до 2 октября.

40 ЧАСОВ У ЭКРАНА

Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в Гатчине в 27 раз. На него съедутся десятки гостей и участников. В день открытия, 24 числа, известные актеры и писатели пройдут по красной дорожке, после чего зрители насладятся красочным шоу. Лицами кинофорума в этом году станут актрисы Ирина Безрукова и Олеся Судзиловская (она приедет на закрытие).

В основную конкурсную программу попали 17 игровых и 7 неигровых полнометражных фильмов, а также 21 короткометражка. Всего членам жюри предстоит посмотреть 2398 минут - почти 40 часов - экранного времени.

По традиции зрителей ждет большая ретроспективная программа. Она развернется в большом зале городского Дома культуры. Обещают подборки фильмов к 200-летию Достоевского, картины режиссера Андрея Эшпая и норвежское кино.

Еще одна изюминка фестиваля - творческие вечера с артистами и литераторами. Их проведут в библиотеках и на концертных площадках. Гости смогут пообщаться с режиссером Аллой Суриковой, актрисой и писательницей Ириной Безруковой, актерами Рустамом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом. В числе писательского десанта в Гатчину приедут Михаил Грушевский, Андрей Кивинов, Андрей Константинов, Павел Крусанов, Евгений Лукин, Александр Покровский.

Завершится кинопраздник показом фильма, который получит Гран-при. Закрытие кинофорума проведут 2 октября на большой сцене «Победы».

КСТАТИ

21-25 сентября в Петербурге проходит XVII Театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров». Помимо камерного театра Малыщицкого, ТЮЗа и Александринки, в числе основных площадок фестиваля - областной театр «На Литейном». В этом году в программе 6 спектаклей театров из Татарстана, Москвы, Краснодара и Пермского края по произведениям Володина и на «володинские» темы.