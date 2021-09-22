Наравне со всеми: Как в Ленобласти инвалидам помогают найти работу

Ежегодно свое дело находят десятки жителей региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Финансовая уверенность в завтрашнем дне и возможность зарабатывать любимым делом важны для каждого. Но что если речь идет о человеке с ограничениями по здоровью? В теории инвалидность - это не повод ставить крест на карьере и самореализации. А на практике многие люди с ограниченными возможностями, которые решались найти работу по душе, не раз слышали обидное «для вас места нет». А может быть, даже не думали ее искать, понимая, что все равно получат отказ.

В нашей стране за решением проблемы трудоустройства инвалидов следят на самом высоком уровне.

- Одна из важнейших задач, стоящих перед страной, властью всех уровней, - создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Это в полной мере относится и к людям с ограничениями по здоровью, чтобы они могли найти себя в учебе, работе, <...>, чтобы они могли реализовать свои способности и интересы, - неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин.

ОТ ПЕКАРЯ ДО САДОВНИКА

Людей с ограниченными возможностями в Ленобласти более 125 тысяч. Найти каждому подходящую работу да еще «хлебную» - задача не из легких. Этим уже шесть лет занимается Мультицентр социальной и трудовой интеграции. С него берут пример в других регионах страны.

- Это единственный в России ресурсный центр, который сопровождает людей с инвалидностью с момента профессионального обучения до трудоустройства, - подчеркивают в пресс-службе областного правительства.

В мультицентре можно получить профессию с 16 лет. Например, пекаря, садовника, оператора ЭВМ. В прошлом году добавилась профессия - рабочий по уходу за животными, а этим летом начали готовить монтажника шин.

Всего в центре обучают по 16 направлениям, и каждое из них востребовано. Навыки ученики оттачивают на современном оборудовании. Выпускникам помогают найти работу, а потом сопровождают их еще полгода.

Профессиональное обучение проводит и Служба занятости региона. Ученики работают по востребованным специальностям, их более 30: от маникюрши до специалиста по кадрам. Людей готовят под конкретные рабочие места, еще и с выплатой стипендии. В прошлом году такое обучение прошли несколько десятков человек.

РАБОТОДАТЕЛЯ СТИМУЛИРУЮТ РУБЛЕМ

Будем честными - не каждый работодатель встретит особенного работника с распростертыми объятьями. Вопрос не в человеческом, а в материальном: придется потратиться, например, чтобы оборудовать рабочее место. Вот почему бизнесменов и глав предприятий стимулируют рублем.

- Тех, кто берет на работу инвалидов, поддерживаем финансово, - поясняют в Комитете по труду и занятости региона. - Расходы на оборудование рабочих мест и инфраструктуру, которая нужна, чтобы человек до этого места спокойно добрался, возмещает областной бюджет.

На одного человека могут потратить до полумиллиона рублей, в зависимости от сроков действия соглашения и группы инвалидности.

- Специальная комиссия рассматривает предложения работодателей и решает, может ли здесь работать инвалид по его медицинским показаниям. Если все в порядке, то заключается договор на срок от 1,5 до 3 лет.

Каждому инвалиду 1-й и 2-й групп на работе полагается наставник. На оплату его труда работодатель тоже может получить субсидию. Как, впрочем, и на компенсацию половины зарплаты самого работника.

- Служба занятости предлагает работодателям компенсацию половины затрат на зарплату инвалиду и компенсацию в виде ста процентов затрат на наставника, - рассказывают в Комитете.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С ковидной безработицей справились

Рынок труда по всей стране в 2020 году переживал тяжелые времена. Пандемия оставила многих без работы. В Ленобласти на 1 октября 2020-го пиковое значение уровня безработицы составляло 3,19 процента.

Ситуацию удалось выправить уже к концу года. Понадобился целый комплекс мер: тут и общественные работы, и переобучение для сотрудников предприятий, и новые специальности, которые могли освоить безработные, и гранты на открытие своего дела, а еще льготы и субсидии для предпринимателей и самозанятых.

К Новому году уровень безработицы снизился на 0,3 процента. Кажется, цифры мизерные, но по факту число тех, кому помогли снова найти работу, измеряется тысячами.

Сейчас уровень официально регистрируемой безработицы в регионе вышел на допандемийный уровень - 0,53 процента. Это 5700 ленинградцев. И работа для них точно найдется: в областном банке вакансий 53 000 предложений.

От ненужности маломобильных ленинградцев защищают специальные центры и госпрограммы. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВОПРОС ДНЯ

А вы какую профессию освоили бы?

Евгений ГОЛУБ, координатор «Бессмертного полка» в Ленинградской области:

- Мне кажется, человек всю жизнь чему-то учится. Я смотрю на IT-технологии: за ними будущее. Сам, конечно, уже айтишником вряд ли стану, но понимать это все хотелось бы. А еще планирую поучиться в финансовом направлении, это лишним не будет.

Александр СМИРНОВ, директор музея-заповедника «Монрепо»:

- У меня такой вопрос никогда не стоял: я еще в 14 лет решил, что хочу быть археологом. Но сначала получил профессию, которая могла приносить деньги, - окончил социологический факультет. А уж потом осуществил свою мечту - получил профессию археолога.

Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации Всеволожского района:

- В детстве я хотел быть космонавтом. Но сейчас переучиваться бы не стал, ведь у меня юридическое образование, и учиться по этому направлению мне нравилось. Единственное, что поменял бы, - стал бы работать по специальности.

Василий ГЕРЕЛЛО, оперный певец:

-Я бы шеф-поваром стал. Мне и учиться не надо, я готовлю зверски вкусно! У меня в руках все горит, все кухни мира воплотить на своей могу. Только редко, к сожалению, получается, потому что времени нет.

Юрий ШЕВЧУК, председатель общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области, член Общественной палаты Ленобласти:

- Я вообще много профессий перепробовал. И писателем, и журналистом много лет был. Но если бы я родился в другой стране - в Италии, например, - то стал бы поваром. Очень люблю средиземноморскую кухню! Но считаю, что есть и готовить ее надо на ее родине. В России - это не то.

Александр ПУДИКОВ, президент гильдии строителей Санкт-Петербурга и Ленобласти:

- Я интересуюсь хорошим вином, поэтому учусь на курсах сомелье. Кроме того, я хотел бы выучиться на бариста. У меня есть своя марка кофе, для души, но хотелось бы разбираться в этом еще лучше. А еще я бы с радостью стал витолье - консультантом по сортам сигар.