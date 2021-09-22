Новости районов: Открытие дороги в Мурино и сладкая жизнь Гатчины

Разворотное кольцо поможет сэкономить водителям 15 минут. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

Дорогу областным!

Новые пригороды Петербурга буквально задыхаются от пробок - часто в город ведет всего лишь одна дорога. Однако жители Мурино могут вздохнуть с облегчением. 17 сентября «Ленавтодор» открыл новую развязку с КАД. Более того, работы завершили раньше срока: изначально пуск автомобильного кольца планировался лишь на конец года.

Теперь жителям новостроек будет проще попасть на работу и вернуться домой. Да и развязка прослужит долго - на обочине установлены новые светодиодные фонари, а на проезжей части уложено целых три слоя асфальтобетона. Поверхность и вовсе сделана из смеси особой прочности - щебеночно-мастичного асфальта.

ЛОМОНОСОВСКИЙ

От Ропшинских высот до Самсона

На территории Ленинградской области расположено уникальное гидротехническое сооружение - водовод, который питает фонтаны Петергофа. Уникально оно тем, что на пути следования воды нет ни одного насоса - напор поддерживается за счет естественного перепада высот.

14 сентября удивительной гидротехнической системе исполнилось 300 лет. Юбилей отметили фестивалем «300 лет фонтанному водоводу» в Низино. Мероприятие было ориентировано на молодежь, поэтому список активностей получился довольно интересным. Помимо квеста «Поход на водовод», участники смогли увидеть иммерсивное представление «Встреча с эпохой», а также поучаствовать в мастер-классе по граффити «Вспомнить будущее», деловой игре и исторической викторине.

КИНГИСЕППСКИЙ

За рулем только профессионалы

В Ленобласти завершился очередной этап состязаний для водителей автобусов. Как и в любом спорте, атлеты мерились мастерством в разных категориях: среди больших и средних транспортных средств. В конкурсе приняли участие 38 человек из 13 транспортных предприятий.

- Мы выбрали лучших водителей на конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов Ленинградской области, - подытожил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. - Проведение таких конкурсов повышает квалификацию водителей, а значит и надежность, безопасность и качество оказания транспортных услуг.

Золото в категории автобусов среднего класса взяла команда «Кингисеппского автобусного парка», большого класса - автотранспортного предприятия «Барс 2». Лучшими же водителями признаны Алексей Белкин (категория автобусов среднего класса) и Андрей Гороховский (категория автобусов большого класса) (подробнее о герое - на стр. 16).

- Поздравляем победителей конкурса! Будем болеть за вас на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса», который пройдет в Санкт-Петербурге 21-23 сентября, - прокомментировал итоги председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

ГАТЧИНСКИЙ

Китайцы оценили ленинградские конфеты

Региональный Центр поддержки экспорта помог предприятию торгового дома «Энергон Рус» выйти на азиатский рынок. Гатчинская компания производит различные сладости. В августе их продукция появилась на китайских площадках Epinduo, Taobao, Tmall и «1684». А уже в сентябре гатчинцы нашли первого покупателя и заключили контракт на 340 000 долларов на поставку драже «Скандик».

Кстати, компания стала первым российским брендом на сингапурском маркетплейсе FairPrice. Это оказалось возможным благодаря содействию Торгового представительства России в Сингапуре. Встреча представителей бизнеса и власти состоялась в рамках проекта «Час с торгпредом». В следующий раз предприниматели встретятся с торгпредами Кореи, Канады и Великобритании.

ВОЛХОВСКИЙ

Новоладожская верфь обретает вторую жизнь

Новоладожскую верфь не будут закрывать или продавать. Об этом сообщил владелец площадки, судостроительный завод «РОСТР». Вместо этого предприятие отремонтируют и оснастят по последнему слову техники.

Верфь получит 200 миллионов рублей до 2024 года. Благодаря этому удастся достроить траулер для рыбодобывающей компании «Мурманфишпродактс». В ходе рабочей поездки в Волховский район предприятие с инспекцией посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Компания приобрела площадку бывшей верфи и буквально заново поставила производство, что особенно важно для таких небольших городов, как Новая Ладога, - сообщил Александр Дрозденко. - Сегодня у собственника есть и крупный заказ, и силы, и желание развиваться дальше, вкладываясь в обновление производственной площадки.

КСТАТИ

Чистая Вуокса - чистая область

Природу Ленобласти любят многие, однако заботятся о ней лишь единицы. Например, волонтеры проекта «Чистая Вуокса», который существует с 2014 года. Активисты регулярно убирают озера и берега Вуоксы, а также заказники и заповедники Ленинградской области после курортного сезона.

За всю историю проекта волонтеры собрали почти 200 тонн мусора, да еще и посадили 40 000 саженцев деревьев. В этот раз 80 человек потрудились на территории заповедника «Север Мшинского болота», который расположен в Гатчинском районе Ленобласти. Добровольцы собрали 2 тонны вторсырья и 15 тонн мусора. Слет продлился несколько дней: участники разбили небольшой палаточный городок, на территории которого была своя полевая кухня.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Регион отпраздновал 800-летие Александра Невского

«Вставайте, люди русские!» - именно так назывался фестиваль, который прошел в Старой Ладоге в честь 800-летия Александра Невского. Место выбрано не случайно. Как раз сюда прибыло войско Александра Ярославовича накануне Невской битвы в 1240 году.

Гостей фестиваля встретили рыцари и богатыри в полном боевом облачении, которые устроили показательные выступления. Любой желающий мог погрузиться в быт полевого лагеря XIII века, а на сцене показывали лучшие фильмы, посвященные великому князю.

Фестиваль - часть общероссийского проекта «12 подвигов Александра Невского», организованного Министерством науки и высшего образования.