Осенний марафон: В Ленобласти включают батареи

Из-за холодной погоды отопительный сезон стартовал на неделю раньше обычного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ласковую осень нынешний сентябрь в Ленобласти, увы, не тянет. Ночью местами уже небольшие заморозки, днем не больше +11…+12. Да еще и пронизывающий холодный ветер, который любую, даже комфортную температуру превращает в позднеосеннее уныние.

Неудивительно, что отопительный сезон в регионе стартовал на неделю раньше обычного. Власти решили подать в батареи тепло, не дожидаясь «нормативных» +8 градусов и ниже на протяжении пяти дней подряд.

ГОТОВНОСТЬ 90+

- По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов, - пообещал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин. - Готовность объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе котельных и тепловых сетей, на сегодня превышает девяносто процентов.

К минувшим выходным тепло уже должно было поступить практически во все дома. На заседании, посвященном началу отопительного сезона, губернатор Александр Дрозденко поблагодарил всех, кто принимал участие в его старте. А подготовка была масштабной - успели отремонтировать более 16 километров тепловых сетей, 17 километров водопроводных и канализационных сетей, а также заменить 145 единиц оборудования котельных.

- Где не начали топить, необходимо включить котельные и подать тепло в ближайшие дни, не позднее 23 сентября, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Всего в регионе 694 котельные. Практически все они уже запущены. Заработала и новая котельная на газе в Кировске - она сменила теплофикационную часть Дубровской ТЭЦ, работающей с 1933 года. В зоне ее обслуживания - почти 26 тысяч человек. В старом здании откроют музей истории промышленного развития Ленобласти.

- Инвестиции будут возвращаться через тариф, а разницу в ценах на топливо будет возмещать бюджет Ленинградской области, чтобы не было скачка в тарифе для жителей, - подчеркнул Дрозденко.

ПРОВЕРЯТ ВСЕХ

Самая большая проблема на данный момент - в Назии. Там не только нет отопления, но и уже несколько месяцев отключена горячая вода. Вопрос решается, но очень медленно.

- Ситуация там в связи с судебными спорами, в том числе по имущественным вопросам, развивалась на протяжении восьми лет. Решить вопрос за несколько дней, к сожалению, невозможно, - признают в областном комитете по ТЭК.

Теперь этой проблемой занимаются не только энергетики, но и прокуратура, а также правоохранительные органы.

- Мы готовим обращение в Следственный комитет и ГУ МВД, - заявил губернатор. - Рассматриваем разные меры вплоть до введения режима чрезвычайного положения.

Всего в регионе 694 котельных, и почти все они уже запущены. Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще восемь котельных - в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском и Кировском районах - должны включить самое позднее сегодня, 22 сентября. Это тоже распоряжение администрации региона. Как рассказали в пресс-службе администрации, сроки по котельным, которые еще не включены, определены жестко. По всем пройдут проверки с участием чиновников из комитетов по ТЭК и ЖКХ.

- Специалисты комитета по топливно-энергетическому комплексу проверят подготовку военных городков в поселке Саперное Приозерского района, поселках Озерное, Тамегонты и Малое Карлино в Ломоносовском районе, - пообещали в областной администрации.

КСТАТИ

Качество тепла в домах зависит не только от состояния котельных и сетей от котельной до дома, но и от внутридомовых систем отопления. В 2021 году в программу капремонта по их замене в Ленобласти вошла 81 многоэтажка. К середине сентября завершить осталось работы всего в восьми домах. Фонд капремонта обещает ускориться.

КОНКРЕТНО

Какой должна быть погода в доме?

- Обычная комната и кухня: +18 градусов.

- Угловая комната: +20 градусов.

- Ванная комната: +25 градусов.

- На лестничной клетке: +16 градусов.

- В лифте: +5 градусов.

Отклонения допускаются только в сторону «пожарче», но не более чем на 4 градуса.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как долго могут не топить?

За весь месяц - максимум 24 часа. При этом продолжительность отключения зависит от того, как быстро «выстужается» жилье. Например, если в комнате хотя бы +12, то без отопления можно провести 16 часов. Если от +10 до +12, то 8 часов. Если дома не больше +8, максимальный срок отключения составит 4 часа.

Если в квартире холоднее положенного, нужно обращаться в управляющую компанию или другую жилищную организацию, которая обслуживает ваш дом. Номер телефона обычно указан на квитанции за «коммуналку». К вам должны прийти и замерить температуру воздуха, а также составить акт, если температура действительно ниже нормы.

Если в «управляшке» не помогают, следующий звонок можно сделать на горячую линию администрации муниципального образования.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОНЧИК

Горячая линия комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области: 8 (812) 539-51-73.

НА ЗАМЕТКУ

- Если у вас газовый котел

Нужно регулярно проводить «профилактику»: вовремя менять износившиеся детали, очищать котел от нагара, удалять отложения в воздуховоде. Делать это могут только специалисты, причем у вас обязательно должен быть договор с газовой компанией.

- Если у вас электрический котел

Схема обслуживания аналогична газовым. Кроме того, нужно очищать от накипи ТЭН - трубчатый нагреватель.

- Если у вас котел на твердом топливе

Он нуждается в регулярной чистке от сажи.