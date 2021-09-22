Куда сходить в Ленобласти 22-28 сентября 2021 года: «Панночка» и «Восемь любящих женщин»

Увлекательный детективный спектакль поставили по пьесе Робера Тома. Фото: Театр драмы и кукол «Святая крепость»

ФЕСТИВАЛИ

«СЕНТЯБРЬ В ТИХВИНЕ»

Фестиваль духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине» пройдет в 22-й раз. 25 сентября жителей и гостей города ждут выступления талантливых музыкальных коллективов из России и Америки. Как всегда, на сцену выйдут профессиональные композиторы, прозвучит авторская музыка. В программе примут участие: квартет Ильи Ершова (Москва, Ярославль), трио из Петербурга Кондаков - Гайваронский - Волков, группа «Тихвин», The Jazz Classic Trio и Тодд Херберт (Санкт-Петербург, Нью-Йорк), «Охта Band» (Санкт-Петербург).

Пианист и композитор, художественный руководитель фестиваля Игорь Володин выступит вместе с контрабасистом Юрием Грибецким и барабанщиком Михаилом Павловым. К ним присоединится гитарист Николай Куликов (Москва). Прозвучат авторские пьесы маэстро. Ведущим фестиваля, как и в прошлые годы, будет музыковед и теоретик джаза Владимир Фейертаг.

Фестиваль духовой и джазовой музыки пройдет в 22 раз. Фото: Фестиваль «Сентябрь в Тихвине»

Когда: 25 сентября.

Где: Тихвин, районный Дом культуры, улица Карла Маркса, 30.

Начало: 15.00.

Вход бесплатный.

«КАПУСТНОЕ РАЗДОЛЬЕ»

Ярмарка «Урожай-2021» торжественно откроется в 10.00 24 сентября на площади Мира возле Лужского дома культуры. Два дня подряд здесь будут хвастать сельскохозяйственной продукцией района. С 13.00 перед зрителями начнут свое выступление творческие коллективы ДК.

25 сентября на этом же месте развернется районный фольклорный праздник «Осенины». В 12.00 начнется районный конкурс учреждений культуры. На нем покажут осенние композиции, поделки, женские украшения, театральные костюмы, панно, блюда русской кухни. В 13.00 стартует гастрономический фестиваль «Капустное раздолье», а в 14.00 начнется концерт.

Когда: 24, 25 сентября.

Где: Луга, Лужский дом культуры, проспект Кирова, 75.

Начало: 10.00.

Вход бесплатный.

«СКВОЗЬ ВРЕМЯ И РАССТОЯНИЯ»

Культурно-досуговый центр «Мга» отпразднует 120-ю годовщину со дня образования одноименного поселка. 24 сентября в 15.00 торжественно наградят работников местных предприятий званиями, а 25 сентября с 10.00 до 20.00 в КДЦ и рядом с ним будут работать осенняя ярмарка и детский городок «Сказка». С 13.00 начнется шахматный турнир и развернется интерактивная площадка с шоу мыльных пузырей, рисунков на асфальте и ретротанцплощадкой. С 15.00 ожидается парад детских колясок и парад первоклассников года. Затем чествуют тех, кто получил паспорта, женился и вышел на пенсию. Дальше, с 16.00, - концертная программа: выступят творческие коллективы района, группа «Ярмарка», дуэт «Братья-славяне» и кавер-бэнд FSВ. Завершат представление лазерное шоу и праздничный салют.

Когда: 24, 25 сентября.

Где: Мга, КДЦ «Мга», Спортивная улица, 4.

Начало: 10.00.

Вход бесплатный.

В ТЕАТРЕ

ПО МОТИВАМ «ВИЯ»

Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель» приглашает на спектакль «Панночка». Пьеса Нины Садур создана по мотивам гоголевского «Вия» и поставлена заслуженным артистом России Вадимом Романовым.

- В светлом мире абсолютно реального хутора живет абсолютно реальная ведьма, - говорит режиссер о своей фантасмагории. - Свет и Тьма. День и Ночь. И абсолютно реальные люди живут в абсолютно реальном страхе. Почему? Да потому что ведьма! Днем-то ничего, терпимо, а вот ночью… И пропадают хлопцы.

В светлом мире реального хутора живет настоящая ведьма… Чем это закончится? Фото: Лодейнопольский драматический театр-студия «Апрель»

Когда: 22, 23 сентября.

Где: Лодейное Поле, театр-студия «Апрель», проспект Ленина, 28.

Начало: 19.00.

Цена билетов: от 300 рублей.

В «СВЯТОЙ КРЕПОСТИ»

Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость» представит на суд публики увлекательный детективный спектакль по пьесе Робера Тома. Постановку «Восемь любящих женщин» подготовил режиссер Юрий Лабецкий еще в конце 1990-х годов, и она стала первой драматической в тогда еще кукольном театре. Подлинная психологическая драма пронизана трагикомизмом. Характеры восьми героинь ювелирно отточены. Каждая раскрывается с неожиданной стороны на фоне убийства в доме.

Когда: 25 сентября.

Где: Выборг, Театр драмы и кукол «Святая крепость», Спортивная улица, 4.

Начало: 17.00.

Цена билетов: от 800 рублей.

ВЫСТАВКИ

«ВОДА - ЧУДЕСНЫЙ ДАР ПРИРОДЫ»

В холле библиотеки города Волосово открыта фотовыставка, посвященная Году чистой воды в Ленинградской области «Вода - чудесный дар природы». Автор работ - заслуженный деятель культуры России, фотокорреспондент Леонид Найденок. Его снимки рассказывают о богатстве и неповторимости водных ресурсов. Благодаря им зрители смогут увидеть родной край в необычном ракурсе, проникнуться его красотой и задуматься о том, как важно все это сохранить.

Когда: до 31 декабря.

Где: Волосово, Городская центральная библиотека, проспект Вингиссара, 57.

Режим работы: с 10.00 до 18.00.

Вход бесплатный.

«ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА ВОЙНА»

С 1941 по 1943 год в районе Пикалево базировался склад авиационных боеприпасов и работал военный аэродром. В цехах эвакуированного цементного завода размещались авиационные мастерские. Здесь ремонтировали боевые самолеты для Северного, Волховского и Ленинградского фронтов. Рядом действовали военные госпитали. А местное население обеспечивало бойцов продовольствием.

Выставка расскажет о деятельности пикалевцев и бокситогорцев в прифронтовой полосе, а также о партизанском движении на территории края в годы войны.

Когда: до 31 декабря.

Где: Пикалево, Краеведческий музей, Советская улица, 14.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника, вторника.

Вход бесплатный.

А ЧТО ЕЩЕ?

- «КРАСКИ ОСЕНИ»

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Дмитрий Глэн выступает на разных концертных площадках Петербурга и гастролирует с музыкантами по России в составе проекта «Живые песни». Его композиции звучат на разных радиостанциях. 25 сентября артист проведет сольное выступление в концертном зале поселка Сельцо. Артист исполнит известные песни и презентует новые из своего третьего альбома.

Когда: 25 сентября.

Где: Тосненский район, поселок Сельцо, 16А.

Начало: 17.00.

Цена билетов: 400 рублей.

- «СТО ЗАТЕЙ ДЛЯ ДРУЗЕЙ»

«Дружит с солнцем ветерок, / А роса - с травою. / Дружит с бабочкой цветок, / Дружим мы с тобою», - всем известен стишок Юрия Энтина. Ребят вместе с родителями приглашают провести время в хорошей компании. Для детворы проведут интересные спортивные и творческие игры, посвященные умению дружить. Все начнется с прогулки на свежем воздухе, эстафет и коллективных забегов. Затем ведущие научат ребят играть в новые и забытые старые настольные игры. В программе совместный просмотр мультфильмов.

Когда: 24 сентября.

Где: Тихвинский район, поселок Шугозеро, Шугозерский досуговый центр, Советская улица, 42.

Начало: 14.00.

Вход бесплатный.