Разбитых и гравийных дорог в Ленобласти стало меньше

По планам властей, это сделает все дороги одинаково удобными для проезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленобласть продолжает ремонтировать трассы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году приведут в порядок 110 километров региональных магистралей. По планам властей, это сделает все дороги одинаково удобными для проезда и спасет уже отремонтированные трассы от перегрузки. А значит, пробок и аварий станет меньше.

Масштабный ремонт начался под Выборгом: дорожники взялись за починку 5 километров пути от райцентра до поселка Смирново. Работы охватят участок от развязки с трассой «Скандинавия».

- Помимо укладки двух слоев асфальта, предусмотрена частичная замена основания в нескольких местах: здесь нужно убрать слабые грунты, которые «рвут» дорожную одежду, - объясняют в администрации Ленинградской области. - А еще предстоит поставить новые остановки и обновить водопропускные трубы.

Свежее дорожное покрытие примкнет к другой обновленной трассе - Зверево - Малиновка. Здесь участок в 25 километров сменил асфальт в прошлом году.

Кстати, новым покрытием обрастают не только оживленные трассы, но и гравийные дороги. Цель - сделать проезд комфортнее и быстрее, а также избавиться от пыли.

Так, на финальную стадию вышел ремонт автодороги Проба - Борисова Грива во Всеволожском районе. Благодаря нему гравийный участок стал бетонным.

- В ходе ремонта применили технологии холодного ресайклинга, - отмечают в региональном правительстве. - Особый аппарат - ресайклер - смешал сухой цемент, воду и щебень и создал прочную бетонную плиту. Затем на нее уложили два слоя асфальта. В результате гравийный участок стал асфальтобетонным.

В сумме обновление затронуло 7 километров трассы на отрезке от Лепсари до Борисовой Гривы. Сейчас на участке укрепляют обочины.

За лето во Всеволожском районе отремонтировали Староприозерское шоссе и трассу Елизаветинка - Медный Завод. Работы на Колтушском шоссе продолжаются.