Мусалим Кульбаев: Более современного автора, чем Островский, сейчас просто не найти

Художественный руководитель Национального молодежного театра имени Мустая Карима Мусалим Кульбаев.

С 22 по 25 сентября в Петербурге проходят гастроли Национального молодежного театра из Уфы. Гости из Башкортостана представят 5 своих лучших спектаклей на сцене ТЮЗа им.А.А.Брянцева.

- Мусалим Георгиевич, с какими чувствами Национальный молодежный театр из Уфы, которым вы руководите, приехал в Северную столицу?

- Петербург город невероятный, знаковый и очень театральный. Поэтому мы ехали к вам на гастроли с особым настроем. В советские времена это называлось «творческий отчет». Это когда привозишь на суд публики свои лучшие работы и при этом ощущаешь невероятную ответственность, хочешь показать себя с самой лучшей стороны. Чтобы зритель увидел результат твоего труда и смог оценить его по достоинству. Каждый спектакль как любимый ребенок. Его надо выносить, родить и взрастить, играя на сцене. А потом ты должен его представить людям, которые его совсем не знают, переживая и мечтая, чтобы твое дитя им понравилось. Поэтому мы, конечно, очень волнуемся, но при этом в душе надеемся, что петербургский зритель примет нас хорошо.

- Как формировался список спектаклей, которые вы привезли в наш город?

- Мы отобрали для петербургской публики пять наших самых лучших постановок. При этом мы старались, чтобы это были спектакли различных жанров и на любой вкус. Невероятно смешной и наполняющий позитивом спектакль «Оскар» по пьесе французского драматурга Клода Манье станет настоящим витамином радости в начале промозглой петербургской осени. Добрая семейная постановка «Лёвушка» по повести украинского писателя Анатолия Крыма поможет зрителям вернуться в беззаботное детство, и вспомнить, как это было, когда деревья были большими. Мистическая «Синяя-синяя речка» по мотивам произведения Бориса Вахтина расскажет о настоящей большой любви, которая не знает границ. «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина настроит на философский лад и заставит искать ответ на очень важный вопрос – как в любых условиях оставаться человеком. А известная всему миру «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен поставит всё с ног на голову и научит самых юных зрителей мыслить нестандартно.

- Какой ваш самый любимый спектакль из тех, что вы привезли на петербургские гастроли?

- Я очень люблю спектакль «Синяя-синяя речка». Он был выпущен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, но при этом самой войны там нет, есть только ее отголоски. Это история о молодой женщине, которая стала вдовой в самом начале войны. Ее муж-солдат возносится на небо и начинает оттуда с ней общаться. Такая вот фантастическая история. У нас эта постановка пользуется невероятной популярностью, и достать на нее билеты непросто. Дело в том, что она идет у нас на малой сцене, а там всего 80 зрительских мест. В Петербурге «Синяя-синяя речка» будет представлена на большой сцене ТЮЗа.

- Как вы работаете над репертуаром? По какому принципу отбираете произведения для постановки?

- Я всегда сначала думаю о том, что скажу своим зрителям. Когда я задумываю спектакль, я всегда исхожу из того, насколько он будет актуальным. Это не значит, что я стараюсь отбирать в основном пьесы наших современников. Я считаю, что более современного автора, чем Островский, сейчас просто не найти. Его пьесы, написанные более ста лет назад, сейчас являются самыми актуальными. Злободневность можно найти практически в любом произведении, просто надо ее поискать. У нас был спектакль «Маугли» по Киплингу. Мы перенесли действие из настоящих джунглей в каменные и попытались представить, кем бы были герои в наше время. Получилось, что рыжие собаки это одна молодежная группировка, бандерлоги другая, волки - третья. Шерхан - собирательный образ тирана и деспота, а Табаки его трусливый приспешник. Получилось практически новое произведение, предназначенное уже не для детей, а для более взрослой публики. Этот спектакль был невероятно популярен.

- В каких городах России ваш театр уже побывал на гастролях? Где вам больше всего понравилось?

- Мы посетили Казань, Челябинск, Оренбург, Самару, Саратов. Обычно мы гастролируем не очень далеко от дома. Но теперь, благодаря федеральному проекту «Большие гастроли», организованному «Росконцертом», смогли побывать и в Москве, и в Нальчике, а сейчас приехали к вам в Петербург. И я хочу сказать, что этот проект очень серьезная помощь театральному миру, благодаря которой у театров появилась замечательная возможность обмениваться площадками и зрителями и знакомить со своим искусством большее количество людей.

- ТЮЗ им. А.А.Брянцева недавно побывал у вас на гастролях. Вам понравились наши спектакли? Какая постановка оставила наибольший след в вашем сердце?

- Мне очень понравились работы коллег из города на Неве. Совершенно потрясающие «Плыл кораблик белопарусный» и «Маленькие трагедии», просто шикарная «Зимняя сказка». Замечательные спектакли, поставленные и сыгранные на высочайшем уровне. Сразу чувствуется знаменитая петербургская театральная школа, рафинированность и утонченность. Это постановки для очень искушенной и требовательной публики, которые полностью отвечают таким запросам.

- Как публика принимала петербургских актеров?

- Залы были переполнены. Зрители были в восторге, они аплодировали стоя, не отпуская артистов со сцены. Овации не смолкали очень долго. И это, конечно, всех нас очень впечатлило. Я счастлив, что судьба свела нас с коллегами из Петербурга и надеюсь на то, что наше знакомство перерастет в крепкую профессиональную дружбу на долгие годы.