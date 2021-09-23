График выплаты пенсий в октябре 2021 в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стало известно, когда будут выплачивать пенсии, ЕВД и социальные выплаты в Петербурге в октябре 2021 года. Так как больших праздников с выходными днями на буднях не предвидится, глобально переносить даты не будут. Всего выплаты пройдут с 4 по 21 октября. Публикуем точный график выплаты пенсий в октябре 2021 в Санкт-Петербурге.
В отделениях почты:
4 октября - за 3 и 4 октября
5 октября - за 5 октября
6 октября - за 6 октября
7 октября - за 7 октября
8 октября - за 8 и 9 октября
11 октября - за 10 и 11 октября
12 октября - за 12 октября
13 октября - за 13 октября
14 октября - за 14 октября
15 октября - за 15 и 16 октября
18 октября - за 17 и 18 октября
19 октября - за 19 октября
20 октября - за 20 октября
21 октября - за 21 октября
В отделениях почты с выходными воскресенье и понедельник:
5 октября - за 3, 4 и 5 октября
6 октября - за 6 октября
7 октября - за 7 октября
8 октября - за 8 и 9 октября
9 октября - за 10 и 11 октября
12 октября - за 12 октября
13 октября - за 13 октября
14 октября - за 14 октября
15 октября - за 15 и 16 октября
16 октября - за 17 и 18 октября
19 октября - за 19 октября
20 октября - за 20 октября
21 октября - за 21 октября
Если в указанные числа кто-то не успел получить выплаты, то обратиться за деньгами можно будет 22 октября 2021 года. Также выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 15 октября 2021 года.
В отделениях Сбербанка:
19 октября - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский и Кировский районы
20 октября - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, Петродворцовый районы и город Ломоносов
21 октября - Центральный, Фрунзенский, Невский и Красносельский районы.
Также выплаты по дополнительному массиву назначены на 7 и 26 октября.
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