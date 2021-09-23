График выплаты пенсий в октябре 2021 в Ленинградской области
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В октябре выдавать пенсии, ЕВД и другие социальные выплаты в Ленобласти начнут лишь с 5 октября, а не 3-го, как это должно быть по плану, и продлятся до 21 октября. Поэтому, торопиться не стоит. Публикуем точный график выплаты пенсий в октябре 2021 в Ленинградской области.
В отделениях почты:
5 октября - за 3, 4 и 5 октября
6 октября - за 6 октября
7 октября - за 7 октября
8 октября - за 8 и 9 октября
9 октября - за 10 и 11 октября
12 октября - за 12 октября
13 октября - за 13 октября
14 октября - за 14 октября
15 октября - за 15 и 16 октября
16 октября - за 17 и 18 октября
19 октября - за 19 октября
20 октября - за 20 октября
21 октября - за 21 октября
Получить пенсию также можно 22 октября, если не успели забрать деньги по графику. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 15 октября 2021 года.
В отделениях Сбербанка:
18 октября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы
19 октября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.
Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 7 и 26 октября 2021 года.
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