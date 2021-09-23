График выплаты пенсий в октябре 2021 в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В октябре выдавать пенсии, ЕВД и другие социальные выплаты в Ленобласти начнут лишь с 5 октября, а не 3-го, как это должно быть по плану, и продлятся до 21 октября. Поэтому, торопиться не стоит. Публикуем точный график выплаты пенсий в октябре 2021 в Ленинградской области.

В отделениях почты:

5 октября - за 3, 4 и 5 октября

6 октября - за 6 октября

7 октября - за 7 октября

8 октября - за 8 и 9 октября

9 октября - за 10 и 11 октября

12 октября - за 12 октября

13 октября - за 13 октября

14 октября - за 14 октября

15 октября - за 15 и 16 октября

16 октября - за 17 и 18 октября

19 октября - за 19 октября

20 октября - за 20 октября

21 октября - за 21 октября

Получить пенсию также можно 22 октября, если не успели забрать деньги по графику. Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 15 октября 2021 года.

В отделениях Сбербанка:

18 октября - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы

19 октября - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский районы и город Сосновый Бор.

Выплаты по дополнительному массиву будут проводиться 7 и 26 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График выплаты пенсий в октябре 2021 в Санкт-Петербурге

Фактические выплаты начнутся с 4 октября, получить деньги по дополнительному массиву можно будет с 15 октября. Публикуем точный график выплаты пенсий в октябре 2021 в Санкт-Петербурге (подробности)

Единовременные выплаты блокадникам в Санкт-Петербурге в 2021 году: Сколько составят и кто сможет получить

Владимир Путин подписал указ о выплатах защитникам и жителям блокадного Ленинграда в честь 80-летия Дороги жизни. Рассказываем, как получить единовременные выплаты блокадникам в Санкт-Петербурге в 2021 году (подробности)

К ЧИТАТЕЛЮ

Читайте «Комсомолку» в Петербурге в соцсетях

Telegram

Вконтакте

Instagram

@truekpspbru