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Туризм23 сентября 2021 15:30

Где лучше ловит сеть: обзор самых клевых мест Ленобласти

Журналисты «Комсомолки» подготовились к поездке основательно и теперь рассказывают, куда поехать
Источник:kp.ru
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Советы бывалых рыбаков и местных жителей о рыбных водоемах области

Советы бывалых рыбаков и местных жителей о рыбных водоемах области

Фото: Александр ГОЛИКОВ

Осень - самая жаркая пора для любого рыбака, несмотря на холодный ветер и первые заморозки. В это время у рыбы начинается жор, и она стремится нагулять вес до зимы. Мы решили не упускать возможности получить отличный улов и отправились изучать озера, карьеры и реки Ленинградской области, чтобы узнать, где же самые клевые места. Журналисты «Комсомолки» подготовились к поездке основательно: захватили не только удочки, снасти и теплую одежду, но и собрали советы бывалых рыбаков и местных жителей о рыбных водоемах области. Все для того, чтобы рассказать о них вам!

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