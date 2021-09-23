Где лучше ловит сеть: обзор самых клевых мест Ленобласти

Советы бывалых рыбаков и местных жителей о рыбных водоемах области Фото: Александр ГОЛИКОВ

Осень - самая жаркая пора для любого рыбака, несмотря на холодный ветер и первые заморозки. В это время у рыбы начинается жор, и она стремится нагулять вес до зимы. Мы решили не упускать возможности получить отличный улов и отправились изучать озера, карьеры и реки Ленинградской области, чтобы узнать, где же самые клевые места. Журналисты «Комсомолки» подготовились к поездке основательно: захватили не только удочки, снасти и теплую одежду, но и собрали советы бывалых рыбаков и местных жителей о рыбных водоемах области. Все для того, чтобы рассказать о них вам!