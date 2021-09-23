«Трансфер до медкабинета»: Как работает «прививочный туризм» и зачем петербуржцы едут в Европу колоться Pfizer и AstraZeneca

В России стремительно развивается новое направление - прививочный туризм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь за границу можно летать не только за фотографиями и сувенирами, но и за прививкой от коронавируса. В России стремительно развивается новое направление: прививочный туризм. Что это такое, кто пользуется этой услугой, и что о ней думают врачи и медицинские юристы – рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

ДВОЙНОЙ ТАРИФ

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, «прививочный туризм» как полноценная услуга запустился в середине сентября. Примерно в то же самое время, когда Всемирная организация здравоохранения заявила, что приостанавливает сертификацию «Спутника V». Тем не менее спрос уже есть, и он растет.

- Какая-то подробная статистика на данный момент не собиралась – все-таки времени прошло слишком мало, - констатировала Ломидзе. - Но по словам тех операторов, у которых есть такой продукт, к каждому из них уже обратилось по 10-20 человек.

Выглядит это дело так: человек едет в Германию или Сербию (пока что для прививочного туризма доступны только эти две страны), посещает прививочный кабинет, получает вакцину… и едет домой. Никакой культурной или экскурсионной программы не предусмотрено – визит чисто утилитарный. А поскольку практически все вакцины от коронавируса – и наши и зарубежные – сейчас являются двухкомпонентными, через 21 день поездку придется повторить.

- Исключение – вакцина американской компании Johnson&Johnson, - указывает Майя Ломидзе. – Она однокомпонентная. Но сделать ее можно только в Германии, и стоить это будет дороже.

Записаться на «вакцин-тур» можно и из Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока что прививочным туризмом занимаются только московские компании, почти у всех у них – за исключением одной – есть петербургские представительства, но работу на месте они пока не ведут: поскольку услуга совсем новая, сотрудники пока не получили нужные инструкции. Тем не менее записаться на «вакцин-тур» можно и из Северной столицы – просто до места нужно будет добираться своим ходом.

- Вы придете как на обычную вакцинацию – вас посмотрит терапевт, замерит давление, температуру, выпишет допуск, - рассказали нам в одной из компаний, куда мы позвонили под видом потенциального клиента. – Насчет того, что что-то вдруг может пойти не так, не беспокойтесь – мы уже отправляли несколько рейсов, никаких сложностей не возникло. Вакцины будет доступно три на выбор – Pfizer, AstraZeneca и еще одна китайская. Чаще всего берут Pfizer. На месте организуем вам отель, запись на вакцинацию и трансфер до прививочного кабинета. Стоимость услуги без учета билетов – 36 000 рублей. С билетами – 76 000.

РАСЧЕТ НА БУДУЩЕЕ

Выше, если что, речь идет о Сербии – конкретно о Белграде, нигде больше иностранцев на вакцинацию не принимают. «Вакцин-тур» в Германию обойдется в несколько раз дороже, к тому же несколько сотен евро (от 500 до 580 в зависимости от того, какой будет препарат – двухкомпонентный или однокомпонентный) придется отдельно доплатить за самую процедуру. Одним словом, удовольствие не из дешевых – да и сами туроператоры называют услугу «нишевой» и признают, что для широкого круга потребителей она не предназначена.

А для кого тогда? А все просто – для тех, кто хочет получить сертификат о вакцинации европейского образца (или, по крайней мере, справку об уколе теми вакцинами, которые признаются в ЕС) и свободно передвигаться по Европе. Вот только смысла в этом особого нет – по крайней мере сейчас.

- Дело в том, что для Евросоюза принципиальное значение имеет не то, какой вакциной вы укололись, а то, из какой страны вы прибыли, - объясняет Майя Ломидзе. – Россия считается страной условной «красной зоны», потому что эпидемиологическая обстановка у нас пока еще не самая благополучная. Поэтому российские туристы в любом случае, вне зависимости от того, чем именно они привились, обязаны будут предоставлять ПЦР-тест и выдерживать какое-то время карантин. В случае с прививочным туризмом получается такой, своего рода, расчет на будущее – на то, что, возможно, в ближайшие недели или месяцы ограничения станут не такими жесткими, и сертификаты европейского образца начнут работать.

Российские туристы за пределами страны, вне зависимости от того, чем они привились, обязаны предоставлять ПЦР-тест. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что точно такая же схема действует и в обратную сторону: ни одна из зарубежных вакцин пока что не зарегистрирована на территории России. Так что «европейский» сертификат здесь не поможет – придется вакцинироваться заново.

КОМПЕТЕТНО

Оксана Станевич, врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева:

- В теории прививаться разными вакцинами можно, ничего страшного от этого не будет. Даже наоборот – есть некоторые научные данные о том, что гетеорологичная вакцинация сильнее стимулирует выработку антител. Единственное – я бы рекомендовала с осторожностью относиться к сочетанию векторных вакцин, поскольку есть вероятность, что оно не окажет на иммунитет такого стимулирующего эффекта.

Другое дело, что здесь все-таки нужно понимать сроки вакцинации. Нельзя съездить за границу, вколоть себе условный Pfizer, а потом вернуться и тут же пройти вакцинацию «Спутником V». Вреда организму это, возможно, и не принесет, но это просто бессмысленно, потому что промежуток в 21 день придуман не просто так – только при его соблюдении можно добиться нужной степени защиты.