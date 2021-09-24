Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Петербурге состоится 26 сентября

Фото: Фольксваген Центр ВАГНЕР.
Фольксваген Центры Вагнер приглашают на грандиозное и долгожданное событие – презентацию абсолютно нового Volkswagen Taos, которая состоится уже в это воскресенье, 26 сентября в Центре перемещений во времени «КОД»!
Вы активны и готовы к приключениям? Вы не боитесь привлекать к себе внимание и быть лидером? Тогда Volkswagen Taos - ваш выбор!
Что вас ждет на презентации?
- Знакомство с абсолютно новым Volkswagen Taos
- Увлекательный городской тест-драйв
-Разнообразные зоны VR: покорение вершин, полеты, гонки и приключения
- Музыкальная программа и розыгрыш призов от ведущего
- Выступления уникальных творческих петербуржцев
- Творческие мастер-классы вдохновения с подарками
- Выступление шоу-группы IVNING
- Детская зона и развлечения
- Угощения, фотозона и многое другое.
Переходите на сайт и регистрируйтесь на мероприятие.
Ждем вас 26 сентября по адресу: ул. Комсомола, д.2 в Центре перемещений во времени «КОД».
Выезжай за рамки вместе с Фольксваген Центрами ВАГНЕР.
Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).
Телефон: +7 812 331 99 94.