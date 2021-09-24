Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos в Петербурге состоится 26 сентября

Фото: Фольксваген Центр ВАГНЕР.

Фольксваген Центры Вагнер приглашают на грандиозное и долгожданное событие – презентацию абсолютно нового Volkswagen Taos, которая состоится уже в это воскресенье, 26 сентября в Центре перемещений во времени «КОД»!

Вы активны и готовы к приключениям? Вы не боитесь привлекать к себе внимание и быть лидером? Тогда Volkswagen Taos - ваш выбор!

Что вас ждет на презентации?

- Знакомство с абсолютно новым Volkswagen Taos

- Увлекательный городской тест-драйв

-Разнообразные зоны VR: покорение вершин, полеты, гонки и приключения

- Музыкальная программа и розыгрыш призов от ведущего

- Выступления уникальных творческих петербуржцев

- Творческие мастер-классы вдохновения с подарками

- Выступление шоу-группы IVNING

- Детская зона и развлечения

- Угощения, фотозона и многое другое.

Переходите на сайт и регистрируйтесь на мероприятие.

Ждем вас 26 сентября по адресу: ул. Комсомола, д.2 в Центре перемещений во времени «КОД».

Выезжай за рамки вместе с Фольксваген Центрами ВАГНЕР.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).

volkswagen-peterburg.ru

Телефон: +7 812 331 99 94.