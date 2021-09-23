В Санкт-Петербурге от гепатита С вылечили всех подростков

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В Санкт-Петербурге завершился первый этап программы элиминации гепатита С. Поставленная в 2019 году цель излечить всех подростков от этой инфекции достигнута. В планах обеспечение бесплатными современными безинтерфероновыми препаратами всех медицинских работников, пациентов с онкогематологическими заболеваниями и сахарным диабетом, а также детей в возрасте от трех лет.

Вирусный гепатит С (ВГС) относится к числу основных биологических угроз наряду с ВИЧ и туберкулезом и даже назван Всемирной организацией здравоохранения «бомбой замедленного действия». В этом году Министерство здравоохранения РФ приступило к разработке Программы элиминации вирусных гепатитов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и со Стратегией сектора здравоохранения по вирусным гепатитам Всемирной организации здравоохранения.

В настоящее время, пока национальная программа не разработана, лечение гепатита С осуществляется за счет средств региональных бюджетов или по ОМС. Санкт-Петербург стал первым в России регионом, который в 2019 году объявил о планах вылечить от гепатита С всех детей старше 12 лет.

- Элиминацию такого серьезного инфекционного заболевания необходимо начинать с включения в программу лечения наиболее уязвимых групп населения. В соответствии с этим подходом в 2020–2021 годах от хронического гепатита С вылечено более 200 подростков, то есть все пациенты в возрасте от 12 до 17 лет, которые на данный момент зарегистрированы в Санкт-Петербурге и не имеют противопоказаний для начала терапии. Кроме того, благодаря изменениям, внесенным в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, которые позволяют осуществлять терапию гепатита С полностью бесплатно для пациентов, а также благодаря программе 50%-й скидки на лекарственные препараты для льготных категорий граждан терапию получили 32 медицинских работника и более 450 пациентов с инвалидностью, — рассказал на пресс-конференции Андрей Сарана, первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В 2020 году пандемия COVID-19 привела к сложностям в оказании медицинской помощи пациентам с различными хроническими заболеваниями в России и мире. Между тем, по данным международных наблюдений, задержка программ элиминации вирусного гепатита С на один год (из-за COVID-19) может привести к значительному снижению числа новых диагнозов и старта лечения, что приведет к 72 000 дополнительных смертей от гепатита С, в основном в странах с высоким уровнем доходов.

- Наши пациенты с гепатитом С получали медицинскую помощь несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19.Более того, мы стремимся ежегодно увеличивать количество пролеченных пациентов. В частности, в 2021 году мы планируем обеспечить лечением не менее 1000 пациентов. Своевременное предоставление терапии крайне важно для этой группы больных, так как, согласно нашим и международным наблюдениям, пациенты с хроническими заболеваниями и продвинутой стадией болезни печени имеют повышенный уровень смертности от COVID-19 и повышенную скорость ухудшения функции печени, — сообщил Константин Жданов, начальник кафедры инфекционных болезней Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, главный внештатный инфекционист Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН, профессор.

Системное воздействие вируса гепатита С на организм и его влияние на риски смертности при различных заболеваниях, помимо COVID-19, является фактом, доказанным в различных исследованиях. Гепатит С повышает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 1,5 раза выше популяционного, от сахарного диабета — почти в два раза и от заболеваний почек — почти в три раза. Кроме того, вирус гепатита С имеет онкогенный характер и влияет на развитие не менее семи типов рака, в том числе рака печени, поджелудочной железы, легкого и щитовидной железы, неходжкинской лимфомы и внутрипеченочной холангиокарциномы.

Учитывая эти факты, чрезвычайно важно вылечить от гепатита С как пациентов, наиболее часто контактирующих с COVID-19, например медицинских работников, так и людей с хроническими заболеваниями, при которых влияние ВГС на организм особенно велико, например пациентов с сахарным диабетом и онкогематологическими заболеваниями. Кроме того, расширяющиеся возможности терапии позволяют планировать в перспективе лечение от гепатита С детей старше трех лет.