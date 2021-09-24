Погода на выходные 25 и 26 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге: Дождливая суббота и сухое воскресенье

Погода в выходные 25 и 26 сентября в Петербурге будет холодной Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, какой будет погода на выходные 25 и 26 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге. Увы, потепления можно не ждать. В городе будет холодно, а в первый выходной день еще и очень дождливо.

- Атмосферный фронт проходит над городом. В субботу в Петербурге будут дожди. Заливать город будет примерно полдня, к вечеру только прекратится, - отметил Колесов.

Так, 25 сентября в Петербурге будет холодно, всего около плюс 9-11 градусов в дневное время.

В воскресенье, 26 сентября, дождей уже не будет, так как установится антициклон, который принесет в Петербург сухую погоду. Дожди могут сохраниться только на востоке Ленинградской области. В городе станет чуть-чуть потеплее - до плюс 10-12 градусов.

Зато всю последующую неделю, хоть и будет облачная погода, но в Северной столице обойдется без дождей. Наступит сухая осень. А что касается бабьего лета, то тут синоптик ответить затрудняется. Вполне вероятно, что потепление все же наступит только в октябре. Но воздух прогреется не более, чем до 13-15 градусов тепла.