Оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 1 трлн рублей. Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

По итогам 8 месяцев 2021 года оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 25% и достиг 1 трлн рублей. Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось по СЗФО на 14 процентов.

Более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга – до 80 млрд рублей.

- В прошлом году часть организаций была вынуждена перейти в онлайн. Статистика банка показывает, что, несмотря на постепенное снятие ограничений, спрос на интернет-эквайринг продолжает расти – только с начала 2021 года число предприятий, подключивших эту услугу, выросло на 24%. Такой интерес к сервису легко объяснить: для бизнеса это возможность продавать товары и услуги в режиме 24/7, - подчеркнул председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла, торговли одеждой, обувью и товарами для здоровья. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают электротовары и услуги для дома.

Подключить эквайринг от Сбербанка предприниматели могут для оборудования своих торговых точек, вендинговых автоматов и интернет-магазинов. Также Сбербанк предлагает услугу «Плати QR», которая подойдёт небольшим торговым точкам, курьерам и компаниям сферы услуг. Приём безналичных платежей осуществляется без специального оборудования, отсутствует плата за обслуживание. QR-код можно разместить у кассы, на витрине, ценнике, экране монитора. Уведомления об оплате будут приходить в мобильное приложение СберБизнес.