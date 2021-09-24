Вместе - здоровее: В Волхове прошел легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца

На легкоатлетический пробег приехали спортсмены и любители бега даже из других регионов. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

Легкоатлетический забег, посвященный Всемирному дню сердца, стал доброй традицией для Волхова. В этом году мероприятие прошло в субботу, 18 сентября. Спортсмены приехали из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тульской, Вологодской областей, Республики Карелии.

Регистрировались не только заранее, через сайт, но и в день мероприятия. Выбирали подходящую дистанцию - 2, 4 или 10 километров - и готовились ставить личные рекорды. Каждый участник получил стартовый пакет, куда входили фирменная футболка и нагрудный номер с индивидуальным чипом хронометража.

- Цель забега - привлечь к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом жителей разных возрастов, - отметил на открытии праздника здоровья заместитель директора по персоналу и социальной политике Волховского филиала АО «Апатит» Артем Крутов. - Мы также хотим, чтобы люди уделяли необходимое внимание своему здоровью, в том числе профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Приятно, что в этом году расширилась география участников.

На старт FUN-забега вышли почти 200 детей. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ С МАЛОГО

Перед забегом - обязательная разминка: все участники должны быть готовы к физической нагрузке. Начинается праздник с FUN-забега - этой категории спортсменов от 4 лет, но они уже хотят состязаться и пробовать свои силы.

Ребятам 4-6 лет нужно было преодолеть дистанцию 200 метров. После малышей на дистанцию 800 метров вышли дети 6-11 лет, а в последней группе стартовали участники от 12 лет и старше.

- Это праздник, где нужно не враждовать, а поддерживать друг друга, при этом попытаться первому прийти к финишу, - поделилась впечатлениями юная участница FUN-забега Кира Хомутова. - Мы будем здоровыми и быстрыми, если будем бегать. Слава празднику здоровья!

- Эмоции только положительные! - подтвердил участник забега Антон Писаренко. - Я участвую в мероприятии уже второй год, нравится, как все четко организовано. Спортсменам предлагали горячий чай, кофе, сэндвичи и мандарины - это очень позитивный момент. Благодаря чипам на футболке показания были достоверными.

В забеге участвовали профессиональные спортсмены и любители. Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

Участники финишировали, но праздник на этом не закончился. Для жителей Волхова и гостей города подготовили яркую и веселую развлекательную программу: выступали музыкальные коллективы, артисты провели танцевальный флешмоб.

Организаторы не забыли и о важном назначении праздника. В честь Всемирного дня сердца Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Ленинградской области развернул передвижной пункт для проведения экспресс-диагностики здоровья. Каждый желающий мог проверить уровень сахара в крови, сатурацию, пульс, артериальное давление.

Кира Хомутова отметила, что спорт помогает быть здоровыми и быстрыми.Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА

Хотя забег был добровольным, а участники собрались не для наград, все же каждый победитель получил памятный подарок. Спорт- сменам, занявшим призовые места, вручили медали, подарочные сертификаты и памятные сувениры.

- Мероприятие очень понравилось, организовано замечательно: барабанщики на трассе, волонтеры на финише, награждение. Очень радостно, что есть предприятия, которые финансируют проведение подобных соревнований. Хочу поблагодарить компанию «ФосАгро» за то, что она создает праздник не только для жителей, но и для гостей города, - сказал победитель на дистанции 10 километров из Санкт-Петербурга Даниил Елизаров.

Еще двое атлетов получили специальные призы: награду «Самый маленький спортсмен» вручили 2-летнему участнику, а «Самый опытный спортсмен» - 86-летнему.

Самому старшему участнику - 86 лет!Фото: Тимур РУМЯНЦЕВ.

ПОДДЕРЖКА С САМОГО ДЕТСТВА

Именно этим и занимается АО «Апатит» в Волховском районе - развитие здоровья детей и взрослых входит в стратегию социальной ответственности компании «ФосАгро».

В 2015 году в Волхове был создан проект «Детям России - образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) для поддержки детского спорта и образования. В проект входят 12 спортивных секций, в которых бесплатно занимается более 700 детей. ДРОЗД развивает сразу 7 видов спорта: баскетбол, мини-футбол, волейбол, шахматы, рукопашный бой, гандбол, плавание.

- Каждый седьмой школьник Волхова посещает секции ДРОЗДа, - прокомментировал директор АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил Говди. - Сегодня «ДРОЗД-Волхов» входит в число самых серьезных спортивных организаций в Ленинградской области и России. Женская сборная по мини-футболу и команда по рукопашному бою - одни из сильнейших в стране. Младшие представители ДРОЗДа тоже приняли участие в FUN-забеге в субботу - и в группе 4-6 лет, и в группе до 11 лет.

Компания «Апатит» развивает не только детский спорт. В год 20-летия предприятия «ФосАгро» в Волхове торжественно открыли уникальную лыжную базу «Двугорье» и две спортивные площадки - в парке 40-летия ВЛКСМ и сквере на улице Гагарина. Это стало хорошим дополнением к построенным годом ранее трем универсальным спортивным площадкам и скейт-парку площадью 800 квадратных метров.