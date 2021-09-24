В Петербурге пройдет Национальная оперная премия «Онегин»

Какие премьеры в итоге удостоятся премии «Онегин», станет известно 11 ноября на торжественной церемонии вручения в Михайловском театре.

11 ноября в Петербурге уже в шестой раз будет вручена Национальная оперная премия «Онегин». Торжественная церемония пройдет, по традиции, на исторической сцене Михайловского театра. Почти 100 заявок подали в конкурсных и внеконкурсных номинациях 25 театральных коллективов со всей России. В премии участвуют государственные оперные театры и частные театральные инициативы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Республики Карелия, Республики Башкортостан, Красноярска, Чувашской Республики, Перми, Республики Коми, Удмуртской Республики, Воронежа, Астрахани, Екатеринбурга и Новосибирска. Формат постановок разный - от скандальной «Кармен» Константина Богомолова до первой в истории «русской оперетты» Бородина «Богатыри», от новаторских опер современных женщин-композиторов Кайи Саариахо и Линды Смит до сразу трех премьер «Свадьбы Фигаро» Моцарта. 24 сентября экспертный совет огласит шорт-лист номинантов. В 2021 году в руководстве Национальной оперной премии произошли изменения. «Онегин» возглавил, а точнее – возглавила – новый президент. Народного артиста РСФСР Сергея Лейферкуса на этом посту сменила народная артистка России, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области культуры Хибла Герзмава. Во многом благодаря Сергею Лейферкусу Премия превратилась в одно из самых значимых оперных событий в стране.

21 сентября в Москве на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» Владимир Тюльпанов представил нового президента. Хибла Герзмава поделилась своими планами в этой почетной должности.

- Первым долгом я хочу сказать, что очень горжусь премией «Онегин», - сказала знаменитая певица и новый президент Премии на пресс-конференции, - тем, что она есть, тем, что она живет и происходит в Петербурге. Меня долго уговаривали стать президентом Премии, поскольку для меня президентство – это особый шаг. Президент должен сделать много и энергетически, и физически. Нужно вложить все свои возможности и таланты – от способности жить на сцене до умения видеть новые имена. Хочется предложить какие-то новшества, и я буду над этим работать. Я вижу свою задачу в том, чтобы укреплять международные связи Премии, и в том, чтобы наш зритель становился более молодым. Потому что опера – это модно…»

Национальная оперная премия «Онегин» не имеет аналогов среди отечественных театральных наград. Она была создана в 2016 году для того, чтобы отмечать лучших певцов и лучшие премьеры года. Первым президентом Премии стал великий русский баритон Сергей Лейферкус. В экспертный совет и жюри премии вошли влиятельные музыкальные критики, историки оперы, педагоги, знаменитые исполнители. За пять лет лауреатами премии «Онегин» стали более 50 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров, статуэтки в номинациях «Состав» и «Событие» получили театры из разных регионов Российской Федерации. Почетными зарубежными гостями церемоний вручения премии были Инва Мула, Руджеро Раймонди, Патриция Чьофи, Хосе Кура, Анжела Георгиу и другие.

- Когда мы начинали 6 лет назад, к нам на конкурс пришло 32 заявки от оперных театров. И нам казалось, что это очень много, - рассказывает учредитель и генеральный директор Национальной оперной премии Игорь Тарасов, - В этом году мы получили 98 заявок. За 6 лет работы премии из 40 оперных театров России с нами сотрудничали 36. Таким образом, абсолютное большинство театров вращается в орбите Премии. А ведь есть и частные театральные коллективы! В этом году мы снова расширили географию Премии. Впервые в ней участвует Карелия, Петрозаводский театр. Очень активны Самарский, Новосибирский театры… перечислять можно долго. Все театры, где есть какие-то яркие оперные премьеры, представлены в нашем листе номинантов.

На статуэтку «Онегин» претендуют нашумевшая «Кармен» Пермского театра оперы и балета в постановке Константина Богомолова, а также исполнительница главной женской роли Наталья Ляскова. Красноярский театр оперы и балета представил творение Ивана Великанова - оперу-фарс «Богатыри» на музыку Бородина и либретто Демьяна Бедного, которую называют «первой русской опереттой». Опера поставлена впервые с 1936 года, когда ее запретили как «чуждую советскому искусству и искажающую историческое прошлое». Московский МАМТ имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко выставил другую редкую постановку – «Вольный стрелок» Вебера. На статуэтки «Онегин» претендуют сразу три «Свадьбы Фигаро» - Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье», Астраханского и Воронежского государственных театров. «Урал.Опера.Балет» выдвинул на соискание премии современную оперу финской «композиторки» Кайи Саариахо, отмеченную Грэмми «Любовь издалека» - произведение почти импрессионистское, с текстом на окситанском языке и хором, изображающим шум моря, настолько сложное, что хористам и оркестру необходимы шпаргалки. Еще одну современную оперу женщины-композитора – канадки Линды Кэтлин Смит - «Лицом к югу» представила частная театральная инициатива MontecciVS Опера, а Башкирский государственный театр предложил на суд экспертов первую постановку оперы Владимира Мартынова «VitaNuova», написанную в 2003 году.

Какие премьеры в итоге удостоятся премии «Онегин», станет известно 11 ноября на торжественной церемонии вручения в Михайловском театре. Мероприятия премии продолжит концерт «Памяти учителям» в зале Академической Капеллы. А 26 ноября в Мариинском театре Хибла Герзмава даст парный концерт с латвийской звездой Элиной Гаранча. Впервые в России на одной сцене встретятся две столь разных – как «лед и пламень» - и столь ярких оперных звезды.