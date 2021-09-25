Вспылил во время развода: Житель Гатчины сжег клетку с попугаями жены и получил уголовное дело

Житель Ленобласти сжег попугаев своей жены, за что получил домашний арест с уголовным делом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Гатчинского района Ленобласти сжег двух попугаев, принадлежащих жене. Оказалось, супруги собираются развестись, поэтому у мужчины сдали нервы. О драматичном конфликте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В полицию шокированная женщина обратилась только спустя 2,5 недели после убийства любимых птичек. Буйного мужа в итоге задержали. Он признал - вспылил.

- В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело. По словам жены, вечером 5 сентября 2021 он совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице. Как выяснили полицейские, супруги находятся в процессе расторжения брака и в тот день вновь поссорились, - рассказали в Главке.

По версии полиции, мужчина облил клетку с двумя попугаями жидкостью для розжига, а потом поджег конструкцию. Суд отправил злоумышленника под домашний арест. По статье за жестокое обращение с животными горе-мужу грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.