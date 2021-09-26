«Находимся в начале подъема»: Врач-инфекционист объяснил новый рекорд по заболеваемости коронавирусом в Петербурге

В Петербурге растут заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций людей в инфекционные стационары. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Скачки «ковидной» статистики в Санкт-Петербурге – прогнозируемое и ожидаемое явление. Заболеваемость и количество госпитализаций будут расти и дальше, весь вопрос лишь в том, к чему это приведет. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 26 сентября, рассказал доктор медицинских наук, Заслуженный врач России Алексей Яковлев.

- Никто не сомневался в том, начнется новый подъем заболеваемости, когда дети вернутся с каникул, а взрослые из отпусков, вырастет количество и активность социальных контактов, - объяснил ученый. – Что будет дальше – зависит от нескольких факторов, но прежде всего – от того, какой именно штамм будет у нас циркулировать. Дело в том, что к нынешнему штамму – «варианту дельта» - мы уже адаптировались. Многие им переболели, многие вакцинировались, есть те, кто и переболел и сделал прививку. Новый штамм может оказаться как хуже и «злее» - и тогда мы вновь получим интенсивный рост числа заболевших – так и «мягче». Увы, но этого спрогнозировать никто не в силах.

Как бы то ни было, пока что мы, по словам Алексея Яковлева, находимся в начале подъема. Однако есть все шансы на то, что за счет большого числа переболевших и привитых – а следовательно, достаточно серьезной иммунной прослойки – подъем этот будет менее резким и менее тяжелым, чем во время предыдущих волн.

Напомним: Петербург вот уже который день ставит «коронавирусные» антирекорды. Так, на воскресенье, 26 сентября, в городе зарегистрировали самое большое количество новых случаев заболевания, чем когда бы то ни было с конца января. А количество ежедневных госпитализаций в инфекционные стационары вышло на уровень июня-июля, когда город находился на «склоне» третьей волны.