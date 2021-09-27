Как добраться до резиденции Рюрика, деревни древних славян и монастыря посреди озера

Древняя крепость стоит прямо посреди Великого Новгорода.Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Федеральную трассу М-11 открыли в 2019 году. С этих пор туристические возможности петербуржцев сильно расширились — и речь сейчас не только про Москву. По пути в первопрестольную огромное количество интересных мест: монастырей, экотроп и усадеб. И хотя проезд по шоссе стоит гораздо меньше, чем билет на самолёт, стоит ли исследовать окрестности дороги? Ответ нашли наши журналисты.

Вопреки стереотипам, заехать можно не только в Великий Новгород. Хотя и его осмотреть стоит — особенно не парадную часть города. Например, Деревяницкий монастырь, который, несмотря на плачевное существование, очаровывает своей мрачной атмосферой. Если же хочется пряничной сказки, можно доехать до Валдайского Иверского монастыря, что раскинулся прямо посреди озера.

Валдайский Иверский монастырь раскинулся прямо посреди озера. Фото: Сергей ТАРАСОВ.

Интересные исторические места есть и ближе к Петербургу: разрушенные усадьбы, странные петровские башни и следы отступавшей шведской армии. Любители же свежего воздуха и размеренных прогулок могут добраться до обиталища балтийской нерпы. Как доехать до всех этих локаций, читайте в нашем новом лонгриде! Мы поможем вам составить своё путешествие выходного дня.

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