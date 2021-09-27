«Дед в придачу». Кто и зачем продает квартиры с прописанными там пенсионерами

Договором пожизненной ренты чаще всего пользуются пожилые люди с крохотными пенсиями, у которых нет родственников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ПОКУПАЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ПОД БИЗНЕС»

Сайт бесплатных объявлений, где выставлены на продажу квартиры в Петербурге: «двушка», 60 «квадратов», дом возле метро «Площадь Восстания», шикарное парадное, высота потолков 3 метра. Цена, что называется, «вкусная» - всего 4 миллиона рублей. Сейчас за такие деньги с трудом можно найти даже студию. Но есть одно но: хоромы вам достанутся вместе… с дедушкой.

«Квартира продается вместе с 80-летним дедушкой, прописанным и с правом пожизненного проживания, - не скрывают в объявлении. - Ипотека невозможна по причине прописанного в ней лица. Дедушка имеет право дожить в квартире по решению суда».

Звоним по номеру, который указан в сомнительном объявлении. На том конце провода оказался риелтор.

- Данная квартира куплена на торгах одного крупного банка. Ее забрали из-за кредитного долга, насколько я в курсе, - объясняет менеджер по имени Никита. - Такие объявления не редкость. Часто подобные варианты покупают взрослые люди своим детям на будущее или под бизнес. У покупателя полное право собственности, все законно. Может даже заехать в такую квартиру без проблем. Но я знаю истории, когда новые хозяева снимали прописанному лицу квартиру или переселяли в другую в том же районе.

На объявления с «живыми» душами мы наткнулись не только в Петербурге - десятки предложений есть в Москве, Екатеринбурге, Уфе и Казани. Будущего покупателя предупреждает строчка, написанная «капсом»: «ИМЕЕТСЯ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ».

«ПОТОРАПЛИВАТЬ БАБУЛЮ НА ТОТ СВЕТ НЕ СОБИРАЮСЬ»

Сергей Петров (имя изменено по просьбе героя. - Прим. ред.) как раз из тех, кто скупает недвижимость в Петербурге ради прибыли. Он приобретает квартиры в центре города под сдачу и имеет с этого неплохой доход - примерно 1,5 млн рублей в месяц. Он тоже наткнулся на такой вариант и решил воспользоваться шансом заработать.

- Я долго думал, нужно ли мне с этим связываться. Поиском квартир для меня занимается агентство. Год назад скинули мне такой вариант недалеко от Казанского собора. Это была однокомнатная квартира, взяли мы ее вдвое дешевле рыночной стоимости. Проживает в ней очень пожилая бабушка, почти не ходячая. Сделку мы оформили в начале 2021 года. В квартиру с тех пор даже не ходили, но расходы за коммунальные услуги покрываю я, - рассказал «Комсомолке» бизнесмен. - Никого выкуривать я не собираюсь и поторапливать бабулю на тот свет тем более. Нам не к спеху, есть и другие квартиры, которые у нас уже успешно сдаются посуточно. Почему у этой бабушки забрали квартиру, я даже не знаю. Знаю, что тоже по решению суда предали банку. Но совесть меня не мучает, даже если это было незаконно. По документам все чисто.

В Петербурге жилье продают прямо с пенсионерами, которые там живут.

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

И все-таки назревает вопрос: кто эти люди, которые идут в придачу к квартире? Это те, кто подписал договор ренты. Он в свою очередь бывает нескольких видов: договор постоянной ренты, договор пожизненной ренты с содержанием и договор пожизненной ренты с иждивением.

В первом случае владелец квартиры передает все права на нее, а в обмен получает ежемесячные выплаты или услуги. Главное, чтобы их сумма была не меньше прожиточного минимума в вашем регионе.

Договором пожизненной ренты чаще всего пользуются пожилые люди с крохотными пенсиями, у которых нет родственников. В таком случае они передают квартиру в собственность другому человеку, но полноценные права на нее тот получит только после смерти хозяина. Плата исключительно в виде денег. К слову, у бизнесмена из Петербурга Сергея Петрова, о котором мы писали выше, именно такой договор.

А вот договор ренты с иждивением - немного иная схема. В принципе это то же самое, что и пожизненная рента, только по такому договору необходимо еще и обеспечивать живущего в квартире дедушку продуктами, одеждой, лекарствами и даже платить за него коммунальные услуги, а также ухаживать за ним. Если он не ходячий, готовьтесь нанимать сиделку или самому этим заниматься.

- Договор всегда можно расторгнуть, если его условия не соблюдаются, но мы встречаем такое редко. Часто пожилые люди замалчивают, что их права нарушают, а некоторые и вовсе не знают их до конца. Этим часто пользуются «черные риелторы», - объясняет юрист Александр Лялин.

Принципы работы «черных риелторов» ясны: всеми правдами и неправдами заставить старика подписать договор. Считай, купить квартиру по низкой цене. Иногда несчастным пенсионерам даже не объясняют все их права. Например, они довольствуются копеечной месячной выплатой и не подозревают, что вообще-то по их договору их должны еще кормить и обеспечивать всем необходимым. Некоторые «риелторы» идут дальше и пытаются сжить старика со света. Проблема в том, что за выполнением условий договора никто не следит. И если тревогу не забьет сам пенсионер или его родственники - руки мошенников развязаны.

- При любых раскладах гражданин должен что-то получать: деньги, услуги, уход, оплату коммунальных услуг. Если этого не происходит, то его права нарушаются. В договоре все это прописывается в подробностях и обязательно заверяется нотариусом, - добавил Лялин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Банки тоже продают такое жилье

Иногда квартиры с «живыми» душами продают банки. По словам Лялина, так бывает, когда жилье с договором ренты выставил на продажу риелтор, а покупатель решил взять на него ипотеку, но потом не смог платить. Тогда жилье уходит банку, который в свою очередь ищет новых покупателей. Одно но: новый владелец должен будет также ухаживать за пожилым человеком, который там прописан, и выполнять все условия договора.

- Если возникает просроченная задолженность, сначала на досудебном этапе банк пытается договориться с должником о вариантах урегулирования. Если этого не происходит, то обращается в суд для защиты своих интересов. А суд может принять решение об обращении взыскания на залоговый объект недвижимости. Дальнейшее урегулирование долга происходит за счет продажи недвижимости. Сначала этим занимается Федеральная служба судебных приставов, но если продать недвижимость не получается, банк принимает его на баланс и занимается продажей сам, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе Сбербанка.