Пять самых известных творений зодчего Монферрана в Санкт-Петербурге

Купол до сих пор ни разу не перезолачивали. Фото: Артем КИЛЬКИН

1. ИСААКИЕВСКИЙ СОБОР

Когда стены храма были возведены, начались споры вокруг установки главного купола. Монферран был уверен, что его нельзя делать каменным - он окажется слишком тяжелым, металлический будет в пятнадцать раз легче. Отстоять свою точку зрения ему удалось только при поддержке Карла Росси, который уже применял подобные устройства. Купол Исаакия стал первой металлической конструкцией столь большого размера. Единственный долговечный способ покрыть его золотом был ртутно-золотой. (До сих пор купол ни разу не перезолачивали. Он пережил военную маскировочную покраску и ее снятие. Остался прежним.) Но эта работа унесла много жизней. Около 120 рабочих-позолотчиков, оформлявших купола и детали интерьера, погибли от ртутного отравления.

Иконостас обрамляют десять колонн, облицованных малахитом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1842 году собор был готов для внутренней отделки. Монферран понимал, что покрывать его своды штукатуркой бессмысленно. Она осыплется через несколько лет, несмотря на особую систему отопления, придуманную им. Поэтому применили мозаику. Во внутреннем убранстве использовали русские самоцветы - малахит и изумруд. Первый и второй ярус иконостаса - это 62 мозаичных произведения общей площадью 600 квадратных метров. Главный иконостас обрамляют 10 колонн, облицованных малахитом. В отделке стен, пилонов и пола зодчий использовал разноцветный мрамор. Картины на ветхозаветные и евангельские сюжеты - 150 произведений монументальной живописи. Самую большую, площадью 800 квадратных метров, - плафон главного купола - начинал делать Карл Брюллов.

Многие лица рабочих, с которыми зодчий за длительный срок сроднился, он увековечил на наружных дверях собора. Его проект осуществил скульптор Иван Витали. На нас смотрят из круглых медальонов, створок и боковин люди, чьим потом, кровью и молитвами создавалось это здание.

Плафон главного купола украшает самое большое в храме произведение живописи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изобразил он и себя самого с макетом собора в руке в скульптурной группе на западном фронтоне среди святых и своих современников. Когда император Александр II торжественно обходил храм в день его освящения, какой-то доброжелатель обратил внимание, что все персонажи группы склонили головы, приветствуя святого Исаакия Далматского. Все, кроме Монферрана. Царь на зодчего обиделся и даже не поприветствовал.

2. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА

Величественный монумент, возведенный Монферраном по указу Николая I в честь победы над Наполеоном, возвышается в центре Петербурга с 1832 года. Это самый высокий памятник, выполненный из цельного гранита.

Будущий памятник вытесывали из цельного куска гранита на Пютерлакской каменоломне. Источник: Википедия

Высота колонны составляет 25,6 метра, общая высота памятника - 47,5 метра, а весит конструкция около 600 тонн. При этом у нее нет специальных опор и она держится лишь на силе тяжести. Колонну вытесали из цельного куска гранита на Пютерлакской каменоломне. Работы производились 250 каменотесами и длились более полугода. Затем камень доставили в Петербург на боте «Святой Николай», при этом едва не утопив при погрузке.

Император Николай I требовал, чтобы лицо ангела должно было напоминать об Александре I. Фото: Олег ЗОЛОТО

Под основание колонны забили 1250 шестиметровых свай, поверх которых установили полуметровые гранитные блоки. В центр фундамента заложили шкатулку с монетами, отчеканенными в честь победы 1812 года, платиновую медаль и закладную доску. Лицо ангела по требованию императора Николая должно было напоминать Александра I, а морда змеи, которую он попирает, соответственно Наполеона. Если сходство и было соблюдено, то весьма приблизительно. В советские годы даже была идея заменить ангела на Ленина, но, к счастью, от нее отказались.

3. ДОМ ЛОБАНОВА-РОСТОВСКОГО

Весь XVIII век на месте этого здания был пустырь. Князь Александр Яковлевич Лобанов-Ростовский был так восхищен проектом нового Исаакиевского собора, что заказал Монферрану построить ему особняк. Вскоре планировалась свадьба князя на одной из самых богатых невест России - графине Клеопатре Ильиничне Безбородко. Это здание стало первой работой Монферрана в Петербурге. Он начал трудиться над ним с 1817 года. А еще через год началось возведение Исаакия. Следить за обоими объектами зодчему было удобно, так как они находились рядом. Впрочем, уже в 1819-м все работы в особняке завершились.

Особняк выделяется треугольной формой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здание имеет треугольную форму, главный фасад украшают 8 колонн коринфского ордера. На верхний этаж, где расположены парадные залы, ведет парадная лестница, декорированная пилястрами. После свадьбы молодые здесь не жили, а превратили здание в доходный дом. Сдавали площади в аренду под проведение балов и маскарадов, под магазины и лавки. Часть здания занимала комиссия по построению Исаакиевского собора.

Александр Пушкин прославил этот дом со львами в своей поэме «Медный всадник»:

Где над возвышенным крыльцом

С подъятой лапой, как живые,

Стоят два льва сторожевые.

На звере мраморном верхом,

Без шляпы, руки сжав крестом,

Сидел недвижный, страшно бледный

Евгений...

Львов у входа увековечил Александр Пушкин в поэме «Медный всадник». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 1829-м, после продажи княжеского особняка в казну, все помещения передали Военному министерству. После революции 1917 года здание переоборудовали под школу. Потом здесь размещались два банка и проектный институт. В 2004-м провели полную реставрация. В 2013-м здесь открылся элитный отель.

4. ОСОБНЯК ГРАФА ВИКТОРА КОЧУБЕЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ФОНТАНКИ, 16

Первое здание на этом месте было построено еще в конце XVIII века. В 1818 году граф Кочубей выкупил землю и нанял Огюста Монферрана, чтобы значительно перестроить свое новое владение. Архитектор разработал и реализовал изысканный проект интерьеров. К сожалению, значительная часть его работы, в том числе парадная лестница, не сохранилась до наших дней. По чертежам и частично уцелевшим деталям декора можно судить о том, как все выглядело при жизни зодчего. Например, на третьем этаже в левой части располагался танцевальный зал, оформленный позолоченными украшениями на нежно-голубом фоне стен. Большой приемный зал был решен в голубовато-розовых тонах. В его художественное убранство входили скульптуры, золоченые резные консоли с зеркалами, каменные вазы, драпировки, орнаментальные росписи с медальонами и женскими фигурами.

Особняк находится на набережной Фонтанки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Будучи министром внутренних дел, здесь работал Петр Столыпин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1838 года, после смерти графа, особняк перешел в собственность правительства, в нем разместили Третье отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии. Молодой Александр Герцен, которого присылали сюда на допрос и временное содержание, метко назвал его «главной шпионской конторой». Здесь успело побывать немало «неблагонадежных» граждан, в том числе Тарас Шевченко в 1847 году и Федор Достоевский в 1849 году.

5. ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ I

Конная статуя императора Николая I украшает Исаакиевскую площадь. Это последняя работа Огюста Монферрана, которую он придумал, но не успел завершить. Признанный шедевр инженерно-художественного мастерства доводил до ума Петр Клодт в 1856-1859 годах при участии архитекторов Николая Ефимова и Августа Пуаро, а также скульпторов Роберта Залемана и Николая Рамазанова. Фигура любимого государева жеребца Амалатбека установлена всего на две точки опоры. Чтобы конструкция выдерживала нагрузку, задние ноги коня установлены на металлические опоры, тянущиеся до самого фундамента, а в круп (задняя часть корпуса. - Прим. ред.) засыпано около 100 килограммов дроби.

Работу над этим памятником архитектор завершить не успел. Фото: Артем КИЛЬКИН

Памятник гармонично сочетает сложные инженерные решения и тонкую пластику скульптурных групп. Бронзовые горельефы на пьедестале рассказывают о важнейших событиях в биографии императора - восстании декабристов, холерном бунте на Сенной площади, награждении Михаила Сперанского за создание первого свода законов Российской империи и открытии Веребьинского моста на железной дороге Санкт-Петербург - Москва.

Вокруг памятника установлены четыре женские скульптуры, символизирующие мудрость, силу, веру и правосудие. Их лица имеют портретное сходство с женой и дочерями императора. Дополняют композицию изящные фонари, фланкирующие памятник с четырех сторон. Монумент по праву считается образцом архитектурного и художественного творчества европейских и русских мастеров.

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