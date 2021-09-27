От «рисовальщика» до главного придворного архитектора: Как капитан из армии Наполеона создал главные шедевры Петербурга

Александровская колонна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выдающийся зодчий Огюст Монферран украсил центр Петербурга монументальными шедеврами, посмотреть на которые не один век приезжают тысячи туристов. Но главные его детища - Исаакиевский собор и Александровская колонна - в архитектурными символами города стали не сразу. Поначалу они были объектами городского фольклора.

ИЗ ЧЕРТЕЖНИКОВ В ПРИДВОРНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ

Первое время жизни в России зодчему приходилось постоянно доказывать свою состоятельность. Многие считали его выскочкой и недолюбливали. Особенно плохо к нему относился президент Академии художеств Алексей Оленин. Он называл Монферрана «рисовальщиком», который рассказывает о себе небылицы: якобы в Париже, после победы русской армии над Наполеоном, Огюст преподнес Александру I альбом своих архитектурных проектов. Эта история вызывала у мэтра раздражение. И не только у него.

Установка Александрийского столпа на Дворцовой площади. Источник: Википедия

Но все это было чистой правдой. Анри Луи Огюст Рикар де Монферран являлся капитаном наполеоновской армии. Участвуя в боях против России, он получил ранения, орден Почетного легиона за храбрость и действительно подарил русскому царю свой альбом в момент его прогулки по Парижу. А через некоторое время (16 июля 1816 года) приехал в Петербург и сам с целью найти работу, имея рекомендацию от знаменитого часовщика Абрахама Брегге. Во Франции ему пришлось бы заниматься лишь восстановлением разрушенных зданий, а он мечтал о собственных проектах. Генерал Августин Бетанкур, выдающийся инженер, возглавлявший в то время Комитет по градостроительству и гидравлике, принял молодого француза и, разглядев в нем незаурядный талант, предложил занять должность старшего чертежника в своем комитете. Через очень короткое время Монферран уже сам руководил всем чертежным отделом. А вскоре получил поручение создать проект главного кафедрального собора России.

Огюсту, или, как его стали величать на русский манер, Августу Августовичу, было 30 лет. По описанию современников выглядел он на 25. Рост 165 см, вьющаяся белокурая шевелюра, веснушки по всему лицу, курносый нос, синие глаза и совершенно непоколебимая вера в то, что он сумеет добиться успеха. Итогом архитекторского задания стали 24 варианта проекта собора - от антики до готики. Александр I выбрал из всех пятиглавый храм в классическом стиле, торжественная закладка которого состоялась 26 июня 1818 года. С этого момента зодчий получил официальный статус придворного архитектора, как оказалось, навсегда.

В России мастер нашел славу и личное счастье. Источник: Портрет Евгения Плюшара

ДОНОСЫ, КЛЕВЕТА И АНЕКДОТЫ

Предлагая такой амбициозный проект российскому императору, Монферран сильно рисковал. Тогда было трудно предположить, что Исаакиевский собор станет буквально делом всей его жизни и строительство растянется на 40 лет.

Об этом долгострое ходили легенды и анекдоты, один из них по поводу 12 130 свай, которые забивали для укрепления грунта. Говорили, что сваи забивают, а они все уходят в почву и уходят. Народ удивлялся, куда же они деваются. Было даже предположение, что вскоре они через толщу Земли доберутся до Америки. Одновременно с Исаакием велось строительство железной дороги Петербург - Москва. Народ по этому поводу шутил так: «Железную дорогу мы не увидим, но наши дети увидят, а Исаакиевский собор не увидим ни мы, ни наши дети». Еще говаривали, что архитектор специально затягивает дело, потому что цыганка нагадала ему скорую смерть после освящения храма. А когда установили купола, горожане тут же окрестили храм «чернильницей».

Монферран подробно нарисовал все основные моменты строительства собора и издал их отдельным альбомом. Сегодня мы видим 112 колонн Исаакия и диву даемся, как в XIX веке можно было такое воздвигнуть, ведь каждая из нижних колонн весит 114 тонн, а высоту имеет 17 метров.

Подъем колонны на Исаакий запечатлел художник Максим Воробьев. Источник: Википедия

Гранит добывали в Финляндии по специальной технологии цельным куском. Тут же его обрабатывали каменотесы, потом погружали на специальные баржи, которые волокли паровые буксиры. Напротив стройки разместили огромные деревянные скаты, по которым каждая колонна плавно доставлялась прямо к фундаменту. Архитектор с трудом убедил академию и членов комиссии по строительству, что его план по установке колонн прежде стен не безумие. Подъемные механизмы разработал Августин Бетанкур. Соорудили громадные леса на широчайшем помосте. «Попробуйте пристроить это сооружение к стенам, ничего же не получится», - говорил Монферран своим оппонентам. Смотреть на установку первой колонны собралась толпа со всего города, ликовала и аплодировала. Подъем занял всего 45 минут.

Но противники проекта, особенно архитекторы, все равно не верили в успех: авторские рисунки их не удовлетворяли, они требовали доказательств технических и профессиональных. Пошли доносы и клевета. В итоге зодчего отстранили от работы. Монферрану пришлось делать запрос во Францию, откуда ему прислали подтверждение, что он дипломированный специалист, учился в Королевской школе архитектуры, участвовал в строительстве церкви Марии Магдалины.

А тем временем император объявил новый конкурс, в котором приняли участие другие архитекторы, но ни одна заявка не впечатлила Александра I. Монферран за 24 дня сделал принципиально новый, более подробный проект. Государь посмотрел и утвердил его, сказав: «Вы спасены!»

ЖЕНИЛСЯ ИЗ-ЗА ЦАРСКОГО ПРИЕМА

Зодчий продолжил строительство Исаакия и постепенно завоевал авторитет у всех, кто там трудился: и у мастеров, и у рабочих, и у подрядчиков. Даже Оленин со временем поменял к нему отношение. Монферран приходил на стройку ежедневно в любую погоду и даже в период эпидемии холеры - он болел за дело и переживал за каждого. В общей сложности храм строили 400 тысяч человек. Четверть из них умерла от болезней или погибла в результате несчастного случая.

Чтобы находиться поближе к стройке, архитектор снял квартиру (свое жилье он всегда называл «жилищем каменщика») на Малой Морской улице рядом с площадью, которую уже тогда окрестили Исаакиевской. В этой квартире архитектор проживал с Элизой Дебоньер, цирковой артисткой (позже семья переедет на набережную реки Мойки, 86).

По одной из версий, Монферран познакомился с Элизой, когда она приехала в Петербург на гастроли. Узаконить отношения с красавицей и верховой наездницей он не спешил, так как недавно развелся с первой женой Юлией Морне. Но все-таки архитектору пришлось жениться по необходимости и в срочном порядке, так как однажды император пригласил его на прием с супругой. Но этот брак оказался счастливым и просуществовал до самой смерти зодчего. Он скончался через 21-й день после освящения собора, как и говорили в народе. Причиной стал гнойник под кожей. Элиза потом вернулась во Францию, забрав с собой прах мужа. Александр II не дал разрешения захоронить тело мастера в стенах собора, как он просил в завещании.

Вырубка гранитных колонн для собора, 1820-е годы. Источник: Википедия

Конечно, кроме Исаакия, были у Монферрана в работе и другие объекты, правда, не очень много. Он строил дворцы для петербургской знати, проектировал ярмарку в Нижнем Новгороде, поднимал из земли на прочный фундамент Царь-колокол в Москве, вел отделку помещений и парадных залов в Зимнем дворце…

Но особенно поразила петербуржцев гранитная махина Александровской колонны (вес 650 тонн, высота 47,5 метра). Ее установили на Дворцовой площади в 1832 году меньше, чем за два часа. Символизирует она героизм русского народа в Отечественной войне 1812 года. Горожане долгое время обходили и объезжали колонну стороной. Они были уверены, что она рухнет от ветра, - знали, что колонна не закреплена на фундаменте, а держится исключительно с помощью точного расчета и своего собственного веса, поэтому архитектор завел привычку прогуливаться рядом со своим творением.

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