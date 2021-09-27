«На льготных условиях». В России увеличивается спрос на военную ипотеку

Сегодня банки предлагают выгодные условия по программе военной ипотеки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очень хочется собственную квартиру, но никак не получается накопить даже на первоначальный взнос? Для военнослужащих есть особый путь – использовать накопительно-ипотечную систему (НИС). Это специализированная программа, благодаря которой можно и средства аккумулировать, и дополнительный доход получить.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Любой военнослужащий, который стоит на учете в реестре накопительно-ипотечной системы, может получить господдержку.

Все довольно просто и прозрачно. Участник накопительно-ипотечной системы (НИС) имеет специальный счет, куда государство каждый год перечисляет средства. В 2021 году этот ежегодный взнос равняется 299 081,2 рубля.

На протяжении трех лет военнослужащий не может пользоваться этим счетом, а потом принимает решение: продолжить копить или использовать для покупки жилья. Пока участник НИС продолжает служить, заем гасит государство.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Если военнослужащий заключил свой первый контракт после 2005 года, он может участвовать в программе по льготному приобретению жилья. Небольшой нюанс: у сержантов, старшин, солдат и мичманов такая возможность появится только после заключения второго контракта о военной службе, если он был оформлен после 1 января 2005 года.

Не важно, есть у военнослужащего семья, дети, недвижимость и какая выслуга лет. Более того, сумма выплат равна для всех родов войск и званий и индексируется каждый год.

ВЫБОР СДЕЛАН – ИДЕМ ЗА ЖИЛЬЕМ

Не сразу, конечно. Нужно направить заявку в банк на ипотечный кредит. Потом выбрать будущее жилье, заключить договоры, зарегистрировать приобретение в Росреестре.

Все этапы оформления военной ипотеки займут примерно 2 месяца. Может и дольше, если вы долго будете присматривать жилье. Поэтому начните искать раньше, ведь военная ипотека дает большой выбор: можно купить «вторичку» или квартиру в новостройке, можно взять дом или его часть с земельным участком, можно участвовать в долевом строительстве.

Любой военнослужащий, который стоит на учете в реестре накопительно-ипотечной системы, может получить господдержку. Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО С БАНКАМИ?

Сегодня банки предлагают выгодные условия по программе военной ипотеки. На круглом столе представители Сбербанка и «Промсвязьбанка» обсудили возрастающий интерес к покупке собственного жилья у военнослужащих.

– Мы наблюдаем рост интереса жителей СЗФО к ипотеке на специальных условиях, в том числе и программе для военных, – подтвердил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Локотков. – Коротко в цифрах эта тенденция выглядит так: в 2021 году за 8 месяцев Северо-Западный банк Сбербанка выдал военнослужащим ипотечных кредитов на 20% больше в количественном и на 30% – в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

Повышение спроса может быть следствием улучшения условий – банки работают над тем, чтобы программа была максимально доступной, и как можно больше участников ею воспользовались.

– В рамках программы в Сбере доступен кредит по сниженной ставке от 7,5% годовых на сумму до 3,37 млн рублей сроком до 25 лет, – поделился Анатолий Локотков. – На таких условиях можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, жилой дом с землей или таунхаус.

Работают над лучшими условиями для военнослужащих и в «Промсвязьбанке».

– ПСБ оперативно отреагировал на запросы – снизил ставки до 6,6-6,75% и увеличил максимальный размер кредита до 3 665 000 рублей, – рассказал заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Михно. – Банк предлагает клиентам самим выбрать подходящий вариант сделки, чтобы оптимально решить жилищный вопрос. А еще ПСБ позволяет приобретать жилье с перепланировкой с условием, что изменения будут узаконены.

ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ УСКОРЯЮТ

Чтобы подать заявку на ипотеку в Сбербанке, совсем не обязательно выходить из дома – достаточно отправить данные на сайт. А благодаря электронной регистрации сделки через банк можно уменьшить процент по ипотеке.

ПСБ выходит на новый формат: банк заключил соглашение с ФГКУ «Росвоенипотека» для взаимодействия в сфере развития цифровой ипотеки. Теперь не нужно собирать всех участников сделки вместе – можно поставить электронную подпись онлайн и получить документы в электронном виде.

И Сбербанк, и «Промсвязьбанк» рассчитывают на дальнейший интерес к военной ипотеке среди военнослужащих – тем более, что участникам накопительно-ипотечной системы доступны почти все варианты на рынке жилья. А самое главное – воспользовавшись военной ипотекой, военнослужащий может сам выбирать регион будущего проживания и подбирать жилье под собственные потребности.