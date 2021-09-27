Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика27 сентября 2021 17:10

«На льготных условиях». В России увеличивается спрос на военную ипотеку

За 15 лет действия программы жилье приобрели более 100 000 человек
Анастасия ФОМИНЫХ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сегодня банки предлагают выгодные условия по программе военной ипотеки.

Сегодня банки предлагают выгодные условия по программе военной ипотеки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Очень хочется собственную квартиру, но никак не получается накопить даже на первоначальный взнос? Для военнослужащих есть особый путь – использовать накопительно-ипотечную систему (НИС). Это специализированная программа, благодаря которой можно и средства аккумулировать, и дополнительный доход получить.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Любой военнослужащий, который стоит на учете в реестре накопительно-ипотечной системы, может получить господдержку.

Все довольно просто и прозрачно. Участник накопительно-ипотечной системы (НИС) имеет специальный счет, куда государство каждый год перечисляет средства. В 2021 году этот ежегодный взнос равняется 299 081,2 рубля.

На протяжении трех лет военнослужащий не может пользоваться этим счетом, а потом принимает решение: продолжить копить или использовать для покупки жилья. Пока участник НИС продолжает служить, заем гасит государство.

КТО МОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Если военнослужащий заключил свой первый контракт после 2005 года, он может участвовать в программе по льготному приобретению жилья. Небольшой нюанс: у сержантов, старшин, солдат и мичманов такая возможность появится только после заключения второго контракта о военной службе, если он был оформлен после 1 января 2005 года.

Не важно, есть у военнослужащего семья, дети, недвижимость и какая выслуга лет. Более того, сумма выплат равна для всех родов войск и званий и индексируется каждый год.

ВЫБОР СДЕЛАН – ИДЕМ ЗА ЖИЛЬЕМ

Не сразу, конечно. Нужно направить заявку в банк на ипотечный кредит. Потом выбрать будущее жилье, заключить договоры, зарегистрировать приобретение в Росреестре.

Все этапы оформления военной ипотеки займут примерно 2 месяца. Может и дольше, если вы долго будете присматривать жилье. Поэтому начните искать раньше, ведь военная ипотека дает большой выбор: можно купить «вторичку» или квартиру в новостройке, можно взять дом или его часть с земельным участком, можно участвовать в долевом строительстве.

Любой военнослужащий, который стоит на учете в реестре накопительно-ипотечной системы, может получить господдержку.

Любой военнослужащий, который стоит на учете в реестре накопительно-ипотечной системы, может получить господдержку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

А ЧТО С БАНКАМИ?

Сегодня банки предлагают выгодные условия по программе военной ипотеки. На круглом столе представители Сбербанка и «Промсвязьбанка» обсудили возрастающий интерес к покупке собственного жилья у военнослужащих.

– Мы наблюдаем рост интереса жителей СЗФО к ипотеке на специальных условиях, в том числе и программе для военных, – подтвердил заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Анатолий Локотков. – Коротко в цифрах эта тенденция выглядит так: в 2021 году за 8 месяцев Северо-Западный банк Сбербанка выдал военнослужащим ипотечных кредитов на 20% больше в количественном и на 30% – в денежном выражении, чем за аналогичный период прошлого года.

Повышение спроса может быть следствием улучшения условий – банки работают над тем, чтобы программа была максимально доступной, и как можно больше участников ею воспользовались.

– В рамках программы в Сбере доступен кредит по сниженной ставке от 7,5% годовых на сумму до 3,37 млн рублей сроком до 25 лет, – поделился Анатолий Локотков. – На таких условиях можно купить квартиру в новостройке или на вторичном рынке, жилой дом с землей или таунхаус.

Работают над лучшими условиями для военнослужащих и в «Промсвязьбанке».

– ПСБ оперативно отреагировал на запросы – снизил ставки до 6,6-6,75% и увеличил максимальный размер кредита до 3 665 000 рублей, – рассказал заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Михно. – Банк предлагает клиентам самим выбрать подходящий вариант сделки, чтобы оптимально решить жилищный вопрос. А еще ПСБ позволяет приобретать жилье с перепланировкой с условием, что изменения будут узаконены.

ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ УСКОРЯЮТ

Чтобы подать заявку на ипотеку в Сбербанке, совсем не обязательно выходить из дома – достаточно отправить данные на сайт. А благодаря электронной регистрации сделки через банк можно уменьшить процент по ипотеке.

ПСБ выходит на новый формат: банк заключил соглашение с ФГКУ «Росвоенипотека» для взаимодействия в сфере развития цифровой ипотеки. Теперь не нужно собирать всех участников сделки вместе – можно поставить электронную подпись онлайн и получить документы в электронном виде.

И Сбербанк, и «Промсвязьбанк» рассчитывают на дальнейший интерес к военной ипотеке среди военнослужащих – тем более, что участникам накопительно-ипотечной системы доступны почти все варианты на рынке жилья. А самое главное – воспользовавшись военной ипотекой, военнослужащий может сам выбирать регион будущего проживания и подбирать жилье под собственные потребности.

Интересное