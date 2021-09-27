Ремонт Кантемировского моста парализовал движение в Петербурге

Ремонт Кантемировского моста продлится до 11 октября. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Пробки утром в понедельник - обычная картина для Петербурга. Но 27 сентября автомобилисты и пассажиры общественного транспорта провели в заторах куда больше времени, чем ожидали. В результате многие опоздали на работу или учебу.

Пожалуй, больше всего не повезло тем, кто добирался с Выборгской стороны на Петроградскую. Ремонт Кантемировского моста, который продлится до 11 октября привел не только к десятибалльным пробкам, но и внес изменения в маршруты общественного транспорта.

Пока на мосту меняют асфальт, конечной остановкой троллейбуса № 31 стала площадь Академика Климова. А ведь это основной вид транспорта, который раньше соединял Выборгскую сторону с Петроградской. Теперь с одного берега на другой на этом троллейбусе не добраться.

Что касается автобусов через Большую Невку, то они как и прежде, ходят редко. Поэтому большинству пассажиров приходится ездить на маршрутках. К слову, вдоль Кантемировской улицы для общественного транспорта есть выделенная полоса, но теперь и она стоит в пробках.

- Живу в Мурино, работаю на Петроградской стороне, чтобы не делать крюк на метро, обычно доезжаю до «Лесной» и сажусь там на 31-й троллейбус. Но сегодня остались только автобусы и маршрутки. Маршруточки устроили настоящий ад, пытаясь обогнать друг друга на выделенке, которая намертво стояла. Словом, на работу успел чудом, а могли и уволить, - рассказал «КП» один из недовольных пассажиров.

В пробках стояли и соседние улицы: проспект Маршала Блюхера, Лесной, Полюстровский и Большой Сапмсониевский и Кушелевская дорога. На самом Кантемировском мосту для проезда в сторону Аптекарской набережной и вовсе оставили всего одну полосу. Единственное, что могло стать спасением от пробок –метро. Правда, для того, чтобы добраться до Петроградки, придется сделать две пересадки или большой крюк через «Пушкинскую» или «Технологический Институт».

В пробках горожане стоят теперь намного дольше обычного. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

А ЧТО ЕЩЕ?

На Пискаревском проспекте и Муринской дороге тоже заторы

- «Безумное стоялово». Именно таким словосочетанием водители описали пробку на Пискаревском проспекте. Там идет ремонт на участке длиной в три километра. От проспекта Мечникова до улицы Руставели для машин доступна только одна полоса. Как итог – затор. Чтобы его преодолеть, порой приходится тратить больше часа. Стоять в пробках придется до первых чисел октября.

- Начался ремонт на развязке Муринской дороги с КАД. Работы продлятся до 4 октября. Их обещают вести ночью и вечером, утром выезд на кольцевую тоже был парализован. Заверить работы обещают уже 4 октября. Пока же автобусы едут по объездному маршруту каждый день с 21.30 до 5.30.

- Впереди петербургских автомобилистов ожидает один «квест» повышенной сложности. Биржевой мост закрывается 1 октября на продолжительный ремонт.

КОМПЕТЕНТНО

Профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ Андрей ГОРЕВ: «Дорожники начали закрывать финансовый год»

- Варианты объезда есть. Например Петроградскую и Выборгскую стороны соединяют еще два моста. Другое дело, что в сентябре после лета заметно вырастает интенсивность движения, и в это время у нас начинают делать дороги. А все потому, что 1 января начнется новый финансовый год, и к этой дате нужно завершить намеченные проекты. Поэтому выходит, что всю весну дорожники составляют планы, летом договариваются и подписывают контракты, а осенью начинают одновременно чинить. Работы надо проводить летом, как это делают в других странах. Специально для этого там сдвигают финансовый год для дорожников.