Прямые рейсы между Петербургом и Египтом откроют с 28 сентября

Прямые чартерные рейсы между Петербургом и Египтом возобновятся с 28 сентября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из Санкт-Петербурга в Египет вновь будет возможно напрямую попасть на самолете. Аэропорт Пулково объявил об открытии соответствующих рейсов с 28 сентября 2021 года. Напомним, с 2016 года стороны отказались от прямого авиасообщения. Причина в авиакатастрофе над Синаем. Тогда в результате крушения погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург.

В 2020 году родственники жертв авиакатастрофы обратились в ООН с требованием приостановить полеты гражданских судов над Египтом, ссылаясь не небезопасные аэропорты. В начале августа 2021 года Росавиация объявила, что прямое сообщение между странами все-таки возобновится. Вот только Петербург в списке городов не появился, так что появились слухи, что виной всему трагические события шестилетней давности. И вот, аэропорт Пулково удивил горожан неожиданной новостью – прямые рейсы все-таки открыли, даже в два города. Правда, пока лишь чартеры.

- В сентябре аэропорт Пулково обслужит чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Авиакомпания Air Cairo выполнит 2 чартерных рейса из Санкт-Петербурга на египетские курорты 28 и 30 сентября 2021 года. Билеты можно забронировать только в составе туристического пакета, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Туристам советуют перед покупкой билетов ознакомиться с «коронавирусными» правилами пресечения границы. Тем временем туроператоры давно готовы к возвращению полетов всех без исключения рейсов из Петербурга в Египет, но такого разрешения пока нет.