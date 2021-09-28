Что едят наши дети: самые важные вопросы о правильном питании

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Что должен знать школьник о правильном питании? Как укрепить иммунитет ребенка? Ждет ли школьников переход на полное дистанционное обучение и как технологии могут научить детей питаться правильно?

Эти и многие другие важные вопросы мы обсудим 29 сентября 2021 года в 13:30 во время пресс-конференции «П П – питание «на пятерку» в радиостудии «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

Наши гости: - Евгения Соколовская, врач-педиатр; - Евгения Фалькова, директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России; - Ксения Марсова, эксперт компании «ИнтернетУрок».

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