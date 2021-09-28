Бродил пять дней без еды: под Петербургом нашли заблудившегося в лесу 77-летнего пенсионера

Под Петербургом пять дней искали пропавшего в лесу пенсионера. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Чудесная история спасения произошла под Петербургом. В пригородном Ломоносовском районе города без вести пропал 77-летний мужчина, который поехал на дачу. Он обещал родным не заходить в лес, но страсть оказалась сильнее, и пенсионер на минутку зашел проверить – созрела ли клюква на болоте. Следующие пять дней он, промокший до костей и без еды, в одиночку блуждал между деревьев.

- Когда стемнело, он успел позвонить жене и сказать, что заблудился. Вскоре телефон сел, а потом и вовсе потерялся. Анатолия Ивановича искали добровольцы нескольких поисково-спасательных отрядов, но выйти на след никак не удавалось - лес в тех местах сложный. Ночи выдались влажными и холодными. Когда температура опускается почти до нуля, и молодому здоровому человеку непросто выжить, а Анатолию Ивановичу 77 лет. И у него при себе не было ни ножа, ни спичек, - рассказывают поисковики отряда «Лиза Алерт-Питер».

С каждыми сутками надежда найти человека живым таяла. И когда уже никто не ожидал благополучного исхода поисков, потерявшийся в лесу пенсионер сам чудом вышел на дорогу, приведшую его к дачному поселку. Большинство дачников уже уехали зимовать в город но, по счастью, в одном из них были люди, которые обогрели и накормили Анатолия Ивановича, а после вызвали скорую помощь.

- Я по образованию военный врач, служил на подводной лодке. Читал лекции по выживанию, знаю, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, как бороться с переохлаждением и сохранить ресурсы организма, – рассказал сам «потеряшка». – В лесу я постоянно делал физические упражнения, регулярно отжимал промокшую насквозь одежду. Не ел совсем ничего: лес оказался пустым, ни клюквы, ни других ягод. В какой-то момент начались галлюцинации. Возможно, даже видел свет фонарей поисковиков, но не откликался, потому что был уверен, что брежу. Как шел – не помню, даже не пытался сориентироваться, просто шел и шел, потому что знал: стоит сдаться – и мне конец.

Несмотря на такое приключение, военный пенсионер вновь собирается в лес – страсть все-таки, только собираться будет тщательнее. А вот родные Анатолия Ивановича, едва не сошедшие с ума от беспокойства, уверенно заявили: никуда он больше не пойдет, дома спокойнее и теплее.

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