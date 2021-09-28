Что изменится с 1 октября 2021 года в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Комсомолка" традиционно держит своих читателей в курсе всех последних событий, чтобы вы знали, что происходит в Северной столице. Так, рассказываем, что изменится с 1 октября 2021 года в Санкт-Петербурге.

РЕМОНТ БИРЖЕВОГО МОСТА

С 1 октября 2021 года в Санкт-Петербурге начнется капитальный ремонт Биржевого моста через Малую Неву, который соединяет Васильевский остров с Петроградской стороной. В связи с этим он будет полностью закрыт, как для автомобилистов, так и для пешеходов. По плану, ремонт продлится до мая 2022 года. На это время горожанам придется планировать свои маршруты в обход переправы. Не исключено, что из-за ремонта Биржевого моста в городе возрастут пробки.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Еще в конце июля губернатор Александр Беглов подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге. Так, до 1 октября 2021 года в городе должны были привиться не менее чем 80% работников ряда сфер, работающих с людьми. Так, с 1 октября организации (ИП) смогут осуществлять такие виды деятельности, как работа плавательных бассейнов и фитнес-центров, публичная демонстрация фильмов, оказание услуг общественного питания и услуг по доставке продуктов питания, оказание услуг парикмахерских и салонов красоты, банных услуг, при условии наличия у работников хотя бы первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.

Также до 1 октября в Петербурге должны были привиться, либо иметь на руках QR-код о перенесенном коронавирусе не менее 80% работников исполнительных органов государственной власти, госучреждений и государственных унитарных предприятий.

В противном случае, сотрудников без QR-кодов могут не допустить до работы, а организации временно прикрыть.

МРОТ

С 1 октября 2021 года в Санкт-Петербурге изменится размер МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Так, теперь минимальная величина будет - 19 650 рублей. При этом, тарифная ставка работника первого разряда не должна быть менее 14 300 рублей.

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