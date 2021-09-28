450 тысяч ушли на еду – жизнь тяжелая, семья большая: грабитель банка из Петербурга рассказал, зачем пошел на преступление

Голубоглазого грабителя банков поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали грабителя, который дважды за год грабил отделения одного банка. Первый раз мужчине достались 450 тысяч рублей, а второй раз он ушел ни с чем. Из примет нападавшего работницы банка называли рост выше среднего и голубые глаза.

- В декабре прошлого года и в апреле нынешнего в городе на Неве были совершены два разбойных нападения на офисы кредитных организаций. Злоумышленник, угрожая кассирам предметом, похожим на пистолет, требовал передать ему денежные средства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый скрывается в арендованной квартире на окраине города. Он был задержан. В ходе обыска изъяты газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски, мобильный телефон и другие предметы.

Позднее, во время допроса, задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелой жизни, а все деньги ушли на еду для семьи: «взял мелочь – 450 тысяч рублей. Потратил на продукты – семья большая».

Пистолет, по словам мужчины был настоящий, итальянского производства. От содеянного грабитель не отпирался и лишь удивился, что, оказывается, напугал во время нападения беременную кассиршу.

Суда грабитель будет ждать под арестом. За разбойные нападения ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вооруженные налетчики в масках ограбили банк в Петербурге

Добычей нападавших стала крупная сумма в рублях и валюте (подробности)