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Происшествия28 сентября 2021 14:24

450 тысяч ушли на еду – жизнь тяжелая, семья большая: грабитель банка из Петербурга рассказал, зачем пошел на преступление

Вооруженный мужчина дважды приходил в отделения, в одном из них напугав беременную кассиршу
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Голубоглазого грабителя банков поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Голубоглазого грабителя банков поймали в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургские полицейские задержали грабителя, который дважды за год грабил отделения одного банка. Первый раз мужчине достались 450 тысяч рублей, а второй раз он ушел ни с чем. Из примет нападавшего работницы банка называли рост выше среднего и голубые глаза.

- В декабре прошлого года и в апреле нынешнего в городе на Неве были совершены два разбойных нападения на офисы кредитных организаций. Злоумышленник, угрожая кассирам предметом, похожим на пистолет, требовал передать ему денежные средства, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что подозреваемый скрывается в арендованной квартире на окраине города. Он был задержан. В ходе обыска изъяты газовый пистолет, патроны, кастет, медицинские маски, мобильный телефон и другие предметы.

Позднее, во время допроса, задержанный рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелой жизни, а все деньги ушли на еду для семьи: «взял мелочь – 450 тысяч рублей. Потратил на продукты – семья большая».

Пистолет, по словам мужчины был настоящий, итальянского производства. От содеянного грабитель не отпирался и лишь удивился, что, оказывается, напугал во время нападения беременную кассиршу.

Суда грабитель будет ждать под арестом. За разбойные нападения ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Недовольного жизнью грабителя банка задержали в Петербурге
Видео: ГУ МВД по Петербургу

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