Станцию метро «Зенит» закроют в будние дни с 1 октября

В Петербурге закроют в будние дни станцию метро "Зенит". Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга объявил о закрытии станции «Зенит» в будние дни с 1 октября 2021 года. При этом в выходные и праздники для горожан откроют вестибюль №2. Естественно, в подземке не забыли и про официальные матчи «Зенита» на местном стадионе.

- Оба вестибюля станции будут открыты только в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена», - уточнили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Гадать о причине частичного закрытия станции не приходится. «Комсомолка» выяснила, что «Зенит» крайне не востребован у пассажиров. По данным за август 2021 года, на станции побывали лишь 50 240 человек. Это худший результат по пассажиропотоку за последний месяц лета. Для сравнения, только в один день «Девяткино» перевозит куда больше людей.

Добавим, что ранее станция «Зенит» называлась «Новокрестовская». Ее открыли накануне чемпионата мира по футболу 2018 года. После турнира там шел ремонт, длившийся более года. Новое открытие чуть измененной станции состоялось 2 мая 2021 года, перед золотым матчем «Зенита» и стартом Евро-2020.

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