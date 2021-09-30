Борис Пиотровский и Игорь Скляр поспорят с понаехавшими на радиомарафоне «Переезжаем в Петербург»

Актер Игорь Скляр - специальный гость радиомарафона «Комсомольской правды»

Каждый год в Санкт-Петербург приезжают сотни людей: жить, работать, влюбляться и покорять Северную столицу. Город на Неве манит величием дворцов и музеев, романтикой рек и каналов, огнями крафтовых баров. И многие остаются здесь надолго. Например, Фабио Мастранджело - художественный руководитель театра «Мьюзик-Холл» - перебрался в Петербург прямиком из солнечной Италии. О том, почему он решил остаться и за что полюбил северную Венецию, поговорим в эфире грандиозного радиомарафона «Переезжаем в Петербург» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). Старт - 1 октября в 15.00! Своими историями - веселыми и курьезными, ностальгическими и порой трагическими - поделятся и коренные и приезжие горожане: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, актер Игорь Скляр и автор «Бандитского Петербурга» Андрей Константинов.

Также мы поможем подготовиться тем, кто только размышляет о переезде в Санкт-Петербург. В каком районе лучше всего снимать квартиру? Есть ли у петербуржцев особый менталитет? Где найти самые необычные здания в городе? Эти и другие вопросы вместе с экспертами разберут наши ведущие. Например, об особенностях поиска работы в Петербурге расскажет Юлия Сахарова, директор HeadHunter по Северо-Западному региону. С архитектурным критиком, членом Совета по сохранению наследия, Марией Элькиной поговорим о неповторимых зданиях нашего города. Александр Затуливетров, ресторатор с 25-летним стажем, расскажет о нюансах северной кухни и ведения бизнеса.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский расскажет о будущем города Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ну и куда же без искусства в самом культурном городе России? В ходе радиомарафона участники художественного объединения HoodGraff и компании PushKeen создадут уникальную работу. Художник Владимир Тележ напишет масштабную картину, посвященную Петербургу. Затем её оцифруют, превратят в NFT-токен и продадут на аукционе. Вырученные деньги пойдут в пользу благотворительного фонда AdVita, который помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями.

А завершится пятичасовой прямой эфир под новоорлеанский джаз. Группа «Че Морале» в 18.46 даст живой концерт прямиком из студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге». А после - с зажигательными ритмами выступит трио «Лойко».

Включайте свой радиоприемник 1 октября в 15.00, настраивайте чистоту 92,0 FM и присоединяйтесь к марафону «Переезжаем в Петербург», слушайте на сайте radio.kp.ru. А также смотрите прямую трансляцию в нашей группе «ВКонтакте». Самых активных слушателей ждут подарки. Какие именно - услышите!