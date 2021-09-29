Начало ремонта Биржевого моста в Петербурге сдвинули на неделю

Закрытие Биржевого моста на капремонт отодвинули на неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сроки начала капитального ремонта Биржевого моста в Санкт-Петербурге изменились. Раньше сообщалось, что переправу полностью закроют для проезда автомобилей, а также для пешеходов 1 октября 2021 года. Однако теперь ремонт начнется позже на неделю. Об этом 29 сентября 2021 года сообщили в "Мостотресте".

- Передвинуты сроки закрытия движения по Биржевому мосту – для автомобилистов и пешеходов переправу закроют после 8 октября 2021 года, - сообщили в компании.

На данный момент на Биржевом мосту ведутся серьезные подготовительные работы, так как это будет первый капитальный ремонт за последние 60 лет эксплуатации разводной переправы.

Так как мост будет закрыт долгое время, специалисты тщательно прорабатывают схему движения для автомобилистов в обход Биржевого моста. Поводится корректировка работы светофоров, а также разрабатывается план, как увеличить пропускную способность на перекрестках и дорогах, которые находятся непосредственно рядом с переправой.

В первую очередь рабочие готовят к ремонту внутренние помещения разводного моста, где находится пульт управления, а также разводном крыле и машинном отделении.