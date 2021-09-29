Отреставрированное надгробие супругов Люгебиль открылось на Смоленском лютеранском кладбище

Консул Германии Фрауке Сильберберг, меценат Грачья Погосян и историк Никита Благово на церемонии открытия отреставрированного надгробия. Фото6 Анжелика САДОВСКАЯ.

В Петербурге людей чествуют за их дела

27 сентября в России отметили День воспитателя - чествовали всех работников дошкольных учреждений. Для Петербурга этот день особенный: само возникновение праздника неразрывно связано с нашим городом. Именно здесь 27 сентября 1863 года открылся первый детский сад в истории страны - на Большом проспекте Васильевского острова. Его основателями были супруги Софья и Карл Люгебиль, которые ныне покоятся на Смоленском лютеранском кладбище. В преддверии важной даты в Северной столице отдали дань памяти основателям дошкольного образования. На средства Благотворительного фонда петербургского мецената Грачьи Погосяна было отреставрировано старинное надгробие могилы супругов Люгебиль. Открытие памятника прошло в торжественной обстановке и собрало много гостей.

Приветственное слово губернатора Санкт-Петербурга передала специальный представитель Арфения Тер-Минасова. Фото: Анжелика САДОВСКАЯ.

- В Петербурге чествуют людей не по национальности или вероисповеданию, а по их делам. Это мероприятие в очередной раз подтверждает это, - отметил Грачья Погосян на церемонии открытия памятника. - Я надеюсь, что со временем 27 сентября станет днем традиции, когда петербуржцы будут посещать могилу Люгебилей, возлагать цветы и отдавать дань памяти и уважения этим великим людям.

Работа над памятником, конечно, потребовала участия профессиональных реставраторов. Они восстановили гранитную стелу с основанием, обновили потускневшие тексты эпитафии. Кроме того, отремонтировали и облицевали гранитом разрушенную опалубку. А также отреставрировали старинное металлическое ограждение. За проведенные работы Грачью Погосяна лично поблагодарил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

- Каждая фамилия на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища - это страница или целая глава в истории нашего государства. Сегодня это кладбище нуждается в серьезном уходе, на некоторые надгробия больно смотреть. Особенно когда осознаешь, сколько этот человек сделал для всех нас, - отметил глава КГИОП. - Мы постепенно занимаемся восстановлением, но работа эта идет нелегко. Хочу сказать большое спасибо Грачье Мисаковичу за то, что он согласился помочь городу в приведении в порядок одного из важнейших памятников нашей истории.

За проведенные работы Грачью Погосяна лично поблагодарил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы жизни

К слову, сама идея заняться реставрацией места захоронения четы Люгебиль принадлежит заведующему Музеем истории знаменитой школы Карла Мая - Никите Благово. С этим предложением он обратился к меценату. На церемонии открытия памятника историк рассказал, что, прежде чем открыть первый детский сад, супруги Люгебиль были в числе первых педагогов школы Мая. Так, Софья Андреевна занималась с дошколятами в подготовительных классах, а Карл Якимович преподавал древние языки.

- Софья Андреевна пришла к мысли, что будет полезно систематизировать подготовку детей к школе и подготовку самих педагогов. Спустя некоторое время после начала работы в школе Карла Мая супруги Люгебиль приняли историческое решение - открыть детский сад на углу 9-й линии и Большого проспекта Васильевского острова. В небольшом деревянном домике, утопающем в зелени окружающего сада, - рассказал Никита Благово.

На церемонии выступили воспитанники частного детского сада «От А до Я».Фото: Анжелика САДОВСКАЯ.

Кстати, супруги Люгебиль были последователями теории немецкого педагога Фридриха Фребеля, который является автором названия для детского учреждения - «детский сад».

- Воспитателей в детском саду Софьи Люгебиль так и называли - «садовницами», а детей - «божьими растениями и цветами», - рассказала консул Германии в Санкт-Петербурге Фрауке Сильберберг. - Сегодня детские сады стали привычной частью повседневности, а ведь когда-то Люгебилям пришлось доказывать их необходимость и, по сути, возглавить прогресс в деле дошкольного развития.

Сохранение памяти о выдающихся деятелях прошлого - основное направление в благотворительной деятельности Грачьи Погосяна. После восстановления надгробия четы Люгебиль работа фонда, посвященная этим педагогам, продолжается. Сейчас организация занимается съемками документального фильма о Люгебилях и дошкольном образовании в России.

СКАЗАНО!

«Уважаемый Грачья Мисакович! Вами задумано и воплощено более 250 проектов и инициатив по сохранению памяти о нашем историческом прошлом, о блокаде, о людях, которые внесли большой вклад в развитие нашего города и страны. Ваше новое доброе дело - реставрация на Смоленском лютеранском кладбище надгробия основательницы первого детского сада в Санкт-Петербурге и России Софьи Люгебиль и ее мужа, профессора Карла Люгебиля. Огромное Вам спасибо за то, что вы взяли на себя заботу о восстановлении надгробия достойным людям, посвятившим себя благородному делу образования и воспитания детей».

(Из официального послания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грачья Погосян стал почетным гражданином города Циолковский

За 20 лет благотворительной деятельности петербургский меценат на собственные средства установил, восстановил, отреставрировал свыше 250 объектов исторического, культурного и духовного наследия. В их числе и надгробия знаковых личностей - писателя Федора Достоевского, юристов Федора Мартенса и Анатолия Кони, основателя института протезирования Германа Альбрехта, генерал-лейтенанта царской армии Валериана Мадатова, четы Баратынских, семьи англичанина Даниэля Уиллера, который по приглашению Александра I осушил более 40 тысяч гектаров болот вокруг Петербурга, и многих других.

В Петербурге и Ленинградской области Грачьей Погосяном реализовано порядка 90 благотворительных проектов. Однако география его деятельности не ограничивается ни нашим регионом, ни даже нашей страной - она охватывает 14 стран мира.

Грачья Погосян стал почетным гражданином города Циолковский. Фото: Анжелика САДОВСКАЯ.

Не так давно Грачья Погосян стал почетным гражданином города Циолковский в Амурской области. Из 250 его благотворительных проектов более 10 имеет отношение к дальневосточной земле. В 2014 году на средства Грачьи Погосяна в Циолковском был установлен бюст великого теоретика космоса, исследователя и изобретателя, имя которого носит город. Память о Константине Циолковском также увековечили и в документальном фильме о жизни и деятельности ученого. К 1000-летию преставления святого князя Владимира в городе также установили православный крест с мозаичной иконой.

В 2015 году амурчан и петербуржцев объединило еще одно дело Грачьи Погосяна: в Ленинградской области на Интернациональной аллее памяти и славы мемориального комплекса «Невский пятачок» был установлен памятник воинам-амурчанам, павшим при защите Отечества на ленинградской земле.

Грачья Погосян выступил и одним из инициаторов строительства храма Казанской иконы Божией Матери в Циолковском, вошел в попечительский совет и софинансировал его возведение. Храм был открыт и освящен в 2016 году. Благотворитель также преподнес в дар икону Казанской Божией Матери, привезенную из Петербурга.

В том же 2016 году Грачья Погосян стал спонсором и одним из инициаторов Всероссийского конкурса «Мы - дети Галактики!», в котором приняло участие более 2000 детей.

Меценат неоднократно оказывал и финансовую поддержку региону. Так, например, во время сильного наводнения в 2013 году в Амурской области он переводил денежные средства на помощь местным жителям. Помогал в создании музея в МАУ КДЦ «Восток». А в этом году финансировал музыку для нового гимна города Циолковский и передал в дар памятную латунную доску с именами всех почетных граждан города.

К слову, звание почетного гражданина Грачье Погосяну присваивается уже в четвертый раз. Общественного деятеля высоко отметили в Кировском районе Ленинградской области, селе Агарак Арагацотнской губернии и селе Цав Сюникской области в Республике Армении.

И впереди у Грачьи Мисаковича много планов по сохранению истории нашей Родины.