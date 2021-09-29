Служба с перспективой на собственное жилье

В банке делают все, чтобы клиенты могли как можно быстрее оформить все документы и получить заветные ключи. Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

С чего все начинается

Военная ипотека - это целевой кредит, который перед банком погашает государство, пока участник программы проходит военную службу. Звучит сложно, а на деле все просто.

В течение первых трех лет участники НИС за счет ежегодных взносов из бюджета и доходов от их инвестирования накапливают средства. Если к моменту принятия решения о приобретении жилья их не хватает, то можно обратиться в банк для оформления военной ипотеки и накопленные деньги участника НИС использовать как первоначальный взнос.

В дело вступает банк

Купить квартиру по программе «Военная ипотека» просто и быстро, а главное - выгодно. Оформить заявку можно на официальном сайте psbank.ru, и уже через несколько минут менеджер перезвонит заявителю, расскажет об условиях получения военной ипотеки и сразу же перечислит список необходимых документов. Специалист банка предложит рассчитать предварительно сроки и сумму выплат по кредиту.

Решение за один день

Прежде чем стать заемщиком, следует все детально рассчитать. На момент подачи заявления на получение ипотеки заемщику должно быть не менее 21 года, а к дате планируемого возврата кредита - не более 50 лет. В пакет документов входит только паспорт, анкета заявителя, свидетельство участника НИС.

Ждем один день и получаем итоговое решение. Как только заявка одобрена, у военнослужащего есть 3 месяца, чтобы найти подходящую квартиру. Осталось лишь отправить в банк документы по жилплощади и запланировать дату сделки.

Почему ПСБ?

Плюсы очевидны. ПСБ предоставляет военнослужащим выгодные условия. Срок ипотеки - до 25 лет, ставка - 6,75%*. Если же вы получаете зарплату в ПСБ, то ставка будет еще ниже - 6,6%*.

Минимальная сумма кредита составляет не менее 10% от стоимости жилья, а максимальный размер кредита не превышает 3 665 000 рублей. Чтобы оплатить первоначальный взнос или досрочно погасить ипотеку, можно использовать личные сбережения. Кстати, размер первоначального взноса может быть от 20 до 90%.

ПСБ позволяет рассматривать квартиры с перепланировкой, но при условии, что заемщик согласует ее в течение года после покупки.

Современно и быстро

Благодаря онлайн-сервисам сегодня получить военную ипотеку стало намного легче. У ПСБ есть удобные программы «Онлайн-оценка недвижимости» и «Онлайн-страхование». А если заемщик не может присутствовать лично в банке во время подписания договора, это может сделать по доверенности его представитель.

Снизить ипотечную нагрузку поможет использование маткапитала - для ускорения срока выплаты ипотеки или снижения процентной ставки.

Выгодное рефинансирование

Если военнослужащий брал ипотеку в другом банке, ПСБ предоставляет возможность рефинансировать ипотеку и сэкономить на процентах. Благодаря этому кредит можно погасить гораздо быстрее, а переплата будет ниже. При рефинансировании максимальный размер ипотеки составляет 3 620 000 рублей, а ставка при получении заработной платы в ПСБ - 6,6%*.

Более того, при рефинансировании получить кредитное предложение будет даже проще, а заключить сделку можно через 1-3 дня после положительного решения. Только к перечню документов добавятся реквизиты договора целевого жилищного займа.

ПСБ законодательно определен как опорный банк оборонно- промышленного комплекса страны. Он кредитует по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека».

Материал подготовлен по итогам круглого стола «Ипотека для военнослужащих».

*Процентная ставка 6,6% годовых применяется по программе «Военная ипотека» для держателей зарплатных карт банка, в иных случаях применяется процентная ставка 6,75% годовых по программам «Рефинансирование. Военная ипотека», «Вторичный рынок. Военная ипотека», «Новостройка. Военная ипотека». Максимальная сумма кредита - до 3 665 000 рублей, по программе «Рефинансирование. Военная ипотека» - до 3 620 000 рублей, но не более остатка задолженности по рефинансируемому кредиту. Первоначальный взнос - от 20% от стоимости приобретаемой недвижимости по договору долевого участия, договору купли-продажи или рыночной стоимости квартиры, а также от рыночной стоимости квартиры по программе рефинансирования. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 80% от стоимости, приобретаемой или передаваемой в залог недвижимости. Срок кредитования от 1 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет. Подробную информацию об условиях кредитования, требованиях к заемщику можно узнать по телефону 8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 28.06.2021 ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.