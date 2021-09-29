Одну легковушку зажало, вторую раздавило: Московское шоссе встало в пробку у Петербурга из-за массового ДТП с тремя фурами

Массовое ДТП с тремя грузовиками остановило движение на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Серьезная авария в районе Шушар остановила движение по Московскому шоссе в сторону Петербурга. Днем здесь столкнулись две фуры, КамАз и две легковушки. Причем одну зажало между грузовиками, а вторую «размазало» о бетонные разграничительные блоки.

- Массовое ДТП на Московском шоссе перед выездом в Шушары, в сторону города, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

И если грузовики побились не слишком сильно, то легковые машины получили чудовищные повреждения: «Там хоть живой человек в этой груде металла?», - интересуются пользователи соцсетей.

Одну машину зажало, в ней люди остались живы... Фото: vk.com/spb_today

По словам свидетелей аварии, без жертв не обошлось: «Один умер, второго в тяжелом состоянии увезли в больницу» - машины скорой помощи примчались в считанные минуты. Другие очевидцы говорят о пострадавшем из белой машины.

...а вторую - раздавило. Здесь пострадали пассажир и водитель. Фото: vk.com/all_slavyanka

В результате ДТП перекрытыми оказались обе полосы, проезд возможен лишь по обочине, что привело к огромной и почти не едущей пробке. Затор растянулся на шесть километров и начинается от Колпинского шоссе.

По встречной полосе движения нет от КАД до места аварии - проезду мешают машины спецслужб и любопытные водители, которые притормаживают, чтобы увидеть подробности.