Пока туристы умирали на Эльбрусе, организатор восхождения отдыхал на даче в Карелии

По одной из версий, фирма Дениса Алимова проигнорировала прогноз погоды, когда решила начать восхождение. Фото: СОЦСЕТИ

«ОКАЗАЛИСЬ НЕ В ТОМ МЕСТЕ НЕ В ТО ВРЕМЯ»

- Он с детства мечтал о путешествиях, очень много работал, чтобы создать свой туристический клуб. Я сама хотела, и до сих пор хочу, отправиться с ним в путешествие. Дядя показывает мир людям уже больше 15 лет и не собирается на этом останавливаться, - рассказала «КП» племянница 50-летнего петербуржца Дениса Алимова Дарья.

Только остановиться ее дяде все же придется, теперь путешествия мужчины будут ограничиваться маршрутом «допрос-камера-суд». Директор частной фирмы Elbrus.guide Денис Алимов признал свою вину в деле о гибели группы туристов во время экспедиции на Эльбрусе. Напомним, что в ней умерли 5 из 16 путешественников, из-за чего было возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих безопасности. Причиной трагедии стала ужасная метель, которая накрыла группу в пути.

На Эльбрусе погибли пять человек. Фото: из архива ГУ МЧС России.

По одной из версий, фирма Дениса Алимова проигнорировала прогноз погоды, когда решила начать восхождение. Только близкие не верят, что в этом виноват сам Денис, который в тот момент находился на другом конце страны.

- Дениса в то время, по моим предположениям, на юге страны не было. Он был у себя на даче в Карелии и полностью полагался на своих парней - гидов. Они ходили в горы очень много раз. Когда Денис узнал о трагедии, то вылетел в Пятигорск, - рассказал «КП» друг Дениса Николай Федоров. - Думаю, что сами парни оценили ситуацию с погодой, подгадали время, но из-за слабой физической подготовки группы просто оказались на том месте не в то время. Они шли медленней, чем должны были.

«НЕ ДЕРЖАЛИ В РУКАХ НИЧЕГО ТЯЖЕЛЕЕ РУЧКИ»

Ранее «КП» уже писала, что большинство погибших не были профессиональными альпинистами: кто-то рисовал картины, кто-то работал юристом. Покорение гор было для них чем-то новым и неизведанным.

- Сейчас на Эльбрус только ленивый не водит. Многие фирмы этим занимаются. И многие туристы не имеют специальной подготовки. Точнее, они могут о ней рассказывать, но на деле все не так, - утверждает Николай, который сам занимается подготовкой профессиональных гидов.

Погибшие туристы. Фото: СОЦСЕТИ

Перед тем, как отправить клиентов в экстремальный тур, компания, которая такую услугу предоставляет, проводит опрос и устраивает акклиматизационные выходы. Но документы, которые могут подтвердить наличие физподготовки и отсутствие болезней, по словам Николая, не спрашивают, верят отважным туристам на слово.

- Подобные случаи сплошь и рядом. По сути, гиды на начало экспедиции в таком случае не знают, на что идут. Они уверены в своих силах, в своем маршруте. Только за спиной у них оказываются люди, которые тяжелее ручки ничего в руках не держали, но деваться уже некуда, - рассказывает Николай. - Я уверен, что так было и в этой экспедиции, потому что маршрут типовой. Просто так сошлось: слабая группа, плохая погода, которая на них обрушилась, ее недооценка. Это как рулетка. Виновато здесь катастрофическое невезение.

ВЕРСИЯ

Признался, потому что защищал подчиненных

Сам Денис занимается покорением вершин уже больше 20 лет. Долгое время он жил в Непале и работал высотным гидом на Гималаях. Водил туристов вокруг Аннапурны - одной из высочайших вершин мира. Поэтому родственники Алимова не верят в то, что профессионал с таким опытом может быть виноват в гибели людей. Не убеждает их даже чистосердечное признание подозреваемого.

- Я точно не знаю, почему так вышло, но думаю, что дядя просто защищает свою команду. В ней молодые ребята, - говорит Дарья.

Сам Денис занимается покорением вершин уже больше 20 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Ее версию дополняет и Николай, который утверждает, что благородство у Дениса Алимова в крови.

- Это прямой и благородный человек. Он, как директор, мог свалить всю вину на сотрудников, но вместо того, чтобы посадить четверых молодых парней, Денис явился в полицию сам, - высказывается Николай.

Сейчас Алимов находится под арестом. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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