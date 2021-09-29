В полку почетных учителей Ленобласти прибыло

Награждать почетных педагогов будут 1 октября - незадолго до Дня учителя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Три ленинградских педагога в 2021 году стали почетными учителями. Преподаватели, достойные поклона и особого звания, вот уже много лет трудятся в Волховском, Кингисеппском и Лужском районах региона.

По распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, звание почетного учителя присвоили преподавателю математики Волховской средней школы № 5 Юлии Алексеевой, учителю физики Кингисеппской средней школы № 1 Тамаре Микрюковой и учителю русского языка и литературы средней школы № 6 имени Героя Советского Союза В. П. Грицкова Лужского района Валентине Синиковой.

- Все уроки и выступления Юлии Борисовны Алексеевой проходят на одном дыхании, они вдохновляют и вызывают желание идти дальше в своей профессии. Как следствие - большое количество ее выпускников и студентов связало судьбу с образованием. Выпускники Юлии Борисовны успешно продолжают образование в вузах, где профильной дисциплиной является математика, а также поступают на педагогические специальности по направлению «Математика», - так отзываются о новом почетном учителе коллеги из Волховской средней школы № 5.

Юлия Алексеева, учитель математики Волховской средней школы №5. Фото: Администрация Ленинградской области

Преподавателя физики - Валентину Синикову - коллектив средней школы № 6 Лужского района характеризует как талантливого высокопрофессионального педагога.

- Она умеет учитывать индивидуальные психологические особенности обучающихся, создавать условия для реализации креативных возможностей, создавать комфортный микроклимат на уроках. Она анализирует и прогнозирует педагогический процесс и его результаты. Ее уважаем и все мы, и родители ее учеников, - признаются в средней школы № 6.

Валентина Синикова, учитель русского языка и литературы школы №6 имени Героя Советского Союза В.П. Грицкова Лужского района. Фото: Администрация Ленинградской области

Не менее тепло отзываются коллеги и о Тамаре Микрюковой - учителе физики и астрономии Кингисеппской средней школы № 1.

- Учитель, которого знает и уважает весь город. Среди учеников Тамары Пантелеевны есть победители и призеры регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников по физике и астрономии. Ее ученики - лауреаты научно-технического конкурса «Большие вызовы» и всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева. Это грамотный и творческий педагог, пребывающий в постоянном поиске и движении, активный и принципиальный, внимательный и заинтересованный.

Тамара Микрюкова, учитель физики и астрономии Кингисеппской средней школы №1. Фото: Администрация Ленинградской области

Награждать почетных педагогов будут 1 октября - незадолго до Дня учителя, который в России отметят 5 октября. Ленинградский праздник, посвященный всем учителям, пройдет в Мариинском театре.

ДОСЛОВНО

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области:

- Без преувеличения можно сказать: будущее родной земли зависит от исполненного благородством труда учителей. Они формируют мировоззрение целого поколения, которому уже завтра предстоит взять на себя ответственность за развитие и страны в целом, и Ленинградской области в частности. Они учат ребят любви к родине, прививают чувство товарищества, умение дружить, защищать общие идеалы добра и справедливости. Система образования Ленинградской области развивается быстрыми темпами, и одновременно делается все, чтобы обеспечить достойные условия труда нашим ленинградским педагогам. Эту работу мы считаем приоритетной.