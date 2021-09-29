Под BRIEF’ом «секретно»: Ленобласть вложит 2,8 триллиона в «зеленые» технологии

В области строятся три ветряные электростанции и готовят проект еще двух. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какими станут заводы и фабрики в будущем? И как не опоздать в послезавтра? Ответы на эти вопросы искали участники Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF’21. Слет руководителей предприятий, представителей власти, инвесторов и бизнес-экспертов прошел в Ленобласти уже в третий раз.

BRIEF, как видно из названия, самый короткий экономический форум в России. Но программа очень насыщенная. Всего за день провели тысячу онлайн-подключений! В дистанционном формате и офлайн говорили о бизнесе и пытались наладить контакты 700 участников со всей России и из-за границы.

- Наш форум важный рабочий инструмент для бизнеса, для изучения лучших практик и для власти, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - На нем мы откровенно обсуждаем текущую ситуацию, обмениваемся мнениями, делимся проблемами. В этом году мы поговорили об основных трендах экономики, внедрении современных технологий и перспектив на ближайшие десятилетия.

МНОГО ИНВЕСТИЦИЙ НЕ БЫВАЕТ

Сегодня Ленобласть входит в первую пятерку регионов России по присутствию немецкого бизнеса и по привлечению немецких инвестиций.

- Ленинградская область - крупнейший экспортер. У нас огромные логистические комплексы, морские, железнодорожные и автомобильные терминалы, - подчеркнул Дрозденко. - И мы хотим продолжить тенденцию с привлечением инвесторов с самыми современными технологиями.

В Ленобласти уже действуют предприятия, которые автоматизируют до 90 процентов производства. И это дает плоды. За последние пять лет рост валового регионального продукта составил почти 11 процентов, а в среднем по России - только 3,9 процента.

Но регион и дальше стремится повышать конкурентоспособность местных компаний. Ведь чем они успешнее и чем больше притягивают инвестиций, тем больше налоговых отчислений поступит в областной бюджет. А это позволит повышать уровень и качество жизни ленинградцев.

Регион готов стать пилотной площадкой для создания свободной экономической безуглеродной зоны. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Международные исследования показывают, что Россия относительно выиграла в условиях пандемии, - поделился мнением президент Фонда Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Причем не столько за счет роста цен на экспортируемое сырье и ресурсы, сколько из-за того, что отрасли, которые перешли на цифровые бизнес-процессы, укрепили рыночные позиции и конкурентоспособность.

Перенести этапы работы в «цифру» и ускорить работу помогли мобильные приложения, машинные вычисления и технологии искусственного интеллекта.

- Ленинградская область - это один из регионов-лидеров экономического роста. Агломерация Ленобласти и Петербурга - это сочетание высочайшего уровня научного и технического потенциала сотрудников. А индустриальные парки нашего региона можно использовать для воплощения нишевых проектов, - подытожил председатель совета Ленинградского областного регионального отделения «Деловой России» Михаил Косарев.

ПОД ФЛАГОМ ЭКОЛОГИИ

Как оставаться в числе лидеров? Нужны новые возможности, новые идеи и новые рынки для бизнеса. Развитые страны активно переходят на зеленую энергетику, чтобы выпускать «чистую» продукцию и сократить вред природе.

Европейские страны планируют вводить «углеродный» налог, мировые энергосистемы уходят от углеродного следа и приступают к декарбонизации производства. Поэтому тема перехода компаний к возобновляемым источникам энергии - это не просто слова, а конкретные действия, к которым компании Ленинградской области должны приступить уже сегодня.

- Ленобласть готова стать пилотной площадкой для создания свободной экономической безуглеродной зоны, - отметил губернатор. - Мы предлагаем себя для размещения объектов зеленой энергетики и производства зеленого водорода (без выброса углеродного газа).

- Россия - крупнейший экспортер углеводорода, но мы можем развивать и низкоуглеродную энергетику, и атомную, и выпуск средств производства, - добавил Владислав Онищенко.

ИННОВАЦИИ ПОВСЮДУ

В Ленинградской области уже есть производства, которые внедрили в свою рутину инновации: Nokian Tyres, «Термекс», «Сименс». Так, по цифровому складу Nokian Tyres ездят роботы-электрокары. Машины сортируют, укладывают и грузят шины сами. Быстро, удобно, современно.

Самый крупный «зеленый» проект Ленинградской области - газохимический комплекс в Усть-Луге. Там уже на стадии строительных работ применяют самые современные технологии, а к работам привлекли несколько компаний с мировым именем. Новые технологии применяют на птицефабриках и на производстве полимерных материалов.

Использовать новые технологии производства мотивирует региональный закон о специальных инвестиционных контрактах (СПИК 2.0). Инвестор внедряет инновации в промышленность, благодаря чему область пополняется товарами мирового уровня, а взамен получает налоговые льготы. По закону Ленобласти, налог на прибыль могут снизить в региональной части до 5 процентов и в федеральной до нуля. Можно инноватору претендовать и на освобождение от налога на имущество.

На передовой технического прогресса не только производители, но и ресурсники. В области уже работают шесть гидроэлектростанций, строятся три ветряные электростанции, и еще для двух - готовят проект. У правительства есть задумка создать единый технопарк для декарбонизованного («чистого») производства.

- Мы воплощаем идеи, которые рождаются в регионе, и позволяем тиражировать их по всей стране, - уверенно говорит губернатор. - Нам интересны те, кто внедряют современные технологии и повышают производительность труда.

КОНКРЕТНО

На форуме Ленобласть заключила инвестсоглашений на 2,8 триллиона рублей. Вот самые крупные:

- 1,5 миллиарда рублей вложат в «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

- 1,5 миллиарда рублей направят кирпичному заводу ЗСМ «Эталон»

- 200 миллионов рублей помогут обновить мебельное предприятие «Арбор Нова»

- 300 миллионов рублей отправят на развитие завода «Балтийский хлеб».

КСТАТИ

Ленобласть вошла в Ассоциацию регионов России по климату. Партнером региона по проектам в сфере сокращения выбросов парниковых газов станет Центр стратегических разработок. Соглашение «предполагает распространение информации о лучших «климатических» практиках и проектах, подготовку предложений по учету региональной специфики при разработке федерального регулирования, а также создает возможности для проведения совместных мероприятий и исследований по вопросам климатической повестки».