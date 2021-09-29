В комитете по образованию разъяснили ситуацию по эпидемии гриппа и COVID-19 в школах Петербурга

В петербургских школах на дистант ушли 82 класса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские школы готовы уйти на удаленку из-за эпидемии коронавируса. Но пока в этом нет необходимости. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник отдела общего образования городского комитета образования Анна Грубская. По ее словам, сезонный подъем заболеваемости среди школьников и воспитанников детских садов никто не отрицает. Но поводов для беспокойства нет.

- Во-первых, рост заболеваемости ОРВИ – а мы говорим именно о сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, так как случаи заболеваемости коронавирусом среди детей носят единичный характер – это обыденное явление, с которым школы и детские сады сталкиваются каждый год в сентябре и январе-феврале, - объяснила начальник отдела. – К примеру, в сентябре идет подключение отопления и в жилых домах, и в школах, и в детских садах – пока оно не подключено, дети простужаются, подхватывают респираторные заболевания.

По словам Анны Грубской, существующей "антиковидной" системы в школах вполне достаточно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, отметила Анна Грубская, в Санкт-Петербурге нет школ, которые полностью переведены на дистанционное обучение, и количество классов, временно отправленных на удаленку, постепенно снижается: если во вторник, 28 сентября, на дистанционном обучении находилось 95 классов, то в среду, 29 сентября, их стало уже 82. В общей сложности же, по данным городского комитета по здравоохранению, сейчас в Петербурге болеет чуть больше 1 000 детей – это около 0,2 % от всех школьников города. В детских садах обстановка, согласно официальной информации, еще спокойнее: ОРВИ подхватили 208 малышей, это сотые доли процента от общего числа дошкольников.

- Поэтому на данный момент, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в целом по городу, мы никакие дополнительные меры безопасности, никакие ограничения вводить не планируем, - успокоила родителей Анна Грубская. – Та система предупредительных мер, которая сложилась сейчас – с регулярной дезинфекцией поверхностей, с обязательной утренней термометрией детей и взрослых, с разделением потоков и так далее – справляется без нареканий.

Тем не менее вероятность новой серьезной вспышки – а вместе с ней и перевода всех классов и школ Петербурга на дистанционное обучение – в Смольном тоже предусмотрели. Для «второй волны удаленки» все готово – другое дело, что по-прежнему нет четких критериев и понимания, при каких условиях эту «аварийную систему» введут в строй.

На данный момент оснований для полного перевода школ на удаленку нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дополнительные решения о введении новых ограничений с учетом эпидемиологической ситуации может принять только главный государственный санитарный врач, - констатирует Анна Грубская. – Конечно, для нас главная задача – сохранить очное обучение, обеспечить проведение всех предупредительных мер. Но если решение о введении дистанционного обучения будет принято, система образования к этому готова.