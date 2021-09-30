Высокоскоростную магистраль решили пустить от Петербурга до Хельсинки

Между Петербургом и Хельсинки пустят поезд быстрее "Аллегро". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Финляндии решили взять в разработку предложение российской стороны о прокладке высокоскоростной железнодорожной ветки от Петербурга до Хельсинки. Она должна стать продолжением линии Москва-Петербург и сократить время в пути между странами.

- Министерский комитет по экономической политике Финляндии поддерживает создание проектной компании Itärata, которая займется планированием и финансированием строительства Восточной железной дороги, - говорится в сообщении на сайте комитета.

На территории Финляндии ветка должна соединить аэропорт Вантаа Хельсинки) с городами Порвоо и Коувола. А далее скоростной маршрут пересечет российско-финскую границу и уйдет в Петербург.

Напомним, что предложение «дотянуть» высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва-Петербург до Хельсинки в мае 2021 года высказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Тогда он обсуждал этот вопрос с министром финансов Финляндии Матти Ванханеном. Финской стороне надо было построить около 200 километров по своей территории, а расстояние от Петербурга до границы составляет около 150.

Предполагается, что после запуска ВСМ, время в пути от Северной столицы до столицы Финляндии составит около трех часов. Это сопоставимо с уже существующим поездом «Аллегро» (3,5 часа в пути), но новая ветка даст возможность добираться до аэропорта Хельсинки без пересадок, что многим будет очень удобно.

Сроки реализации проекта пока не определены. Линию ВСМ Москва-Петербург планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.

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