Высокоскоростную магистраль решили пустить от Петербурга до Хельсинки

Между Петербургом и Хельсинки пустят поезд быстрее "Аллегро".
Фото: Артем КИЛЬКИН
Власти Финляндии решили взять в разработку предложение российской стороны о прокладке высокоскоростной железнодорожной ветки от Петербурга до Хельсинки. Она должна стать продолжением линии Москва-Петербург и сократить время в пути между странами.
- Министерский комитет по экономической политике Финляндии поддерживает создание проектной компании Itärata, которая займется планированием и финансированием строительства Восточной железной дороги, - говорится в сообщении на сайте комитета.
На территории Финляндии ветка должна соединить аэропорт Вантаа Хельсинки) с городами Порвоо и Коувола. А далее скоростной маршрут пересечет российско-финскую границу и уйдет в Петербург.
Напомним, что предложение «дотянуть» высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва-Петербург до Хельсинки в мае 2021 года высказал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Тогда он обсуждал этот вопрос с министром финансов Финляндии Матти Ванханеном. Финской стороне надо было построить около 200 километров по своей территории, а расстояние от Петербурга до границы составляет около 150.
Предполагается, что после запуска ВСМ, время в пути от Северной столицы до столицы Финляндии составит около трех часов. Это сопоставимо с уже существующим поездом «Аллегро» (3,5 часа в пути), но новая ветка даст возможность добираться до аэропорта Хельсинки без пересадок, что многим будет очень удобно.
Сроки реализации проекта пока не определены. Линию ВСМ Москва-Петербург планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новый вокзал для скоростных поездов построят в Санкт-Петербурге
Он появится на месте бывших складов Северного страхового общества (подробности)