Время выйти за рамки: Фольксваген Центры ВАГНЕР представили абсолютно новый Volkswagen Taos

Фольксваген Центры ВАГНЕР представили абсолютно новый VolkswagenTaos. Фото: Фольксваген Центры Вагнер.

Концепция презентации «Выезжай за рамки» призывала участников выйти за рамки, разорвать шаблоны и более не следовать стереотипам. И гостям презентации это удалось.

Презентация абсолютно нового Volkswagen Taos проходила в Центре перемещений во времени KOD. Это новейшая площадка страны, представляющая современные технологии и арт-проекты, реальные исторические объекты и артефакты. И самое большое VR-пространство Санкт-Петербурга.

Площадка была разделена на две функциональные зоны. В зоне вдохновения проходили творческие мастер-классы, работала детская площадка и, конечно, VR зоны. Перенестись в будущее или оказаться в далеком прошлом, погрузиться на дно океана на батискафе или покорить Эверест? Любое невообразимое достижение стало реальным.

Ведущий рассказал о новом внедорожнике и представил почетных гостей презентации –известных людей Петербурга, которые однажды решились круто изменить свою жизнь ради мечты. В пространстве «Лекторий» Федор Черноусов– преуспевающий менеджер крупной IT-компании – рассказал, как сделал свое давнее увлечение смыслом жизни: он создал музей ретро-транспорта в Санкт-Петербурге. Поделился своей историей и Владимир Гусаров – известный российский журналист, а ныне – экскурсовод и автор уникальных исторических маршрутов по городу. Лекторам удалось пообщаться со слушателями и вселить в них веру, что нет ничего невозможного на пути к мечте.

Гости презентации учились новому и открывали свои таланты на мастер-классах вдохновения, принимали участие в музыкальной шоу-программе, делали оригинальные фотографии в фотозоне. Активность была оценена организаторами: многие выиграли эксклюзивные призы c cимволикой бренда от Фольксваген Центров ВАГНЕР.

Творить, искать себя и воплощать самые смелые задумки – настроение презентации соответствовало энергии и выразительности, которые свойственны новому внедорожнику Volkswagen Taos. Высокотехнологичный, динамичный и инновационный автомобиль способен подстраиваться под потребности своего владельца и жить в стремительном и насыщенном темпе большого города. Гости получили возможность прочувствовать это и на эксклюзивном тест-драйве новогоVolkswagenTaos.Всем участникам тест-драйва предложили особое предложение на покупку VolkswagenTaosв автосалонах Фольксваген Центр ВАГНЕР в Санкт-Петербурге.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры марки Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).

Телефон: +7 812 331 99 94.

volkswagen-petersburg.ru.