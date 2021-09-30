В Фольксваген Центрах ВАГНЕР назвали три вида подходов к выбору нового автомобиля. Фото: Фольксваген Центры ВАГНЕР.

По мере увеличения числа автомобилистов неизбежно растет разнообразие запросов. Границы пола, возраста, да и бюджета в этих запросах весьма неочевидные. Но так или иначе остается два основных подхода к выбору нового авто: эмоциональный и рациональный. Лирика и физика, технология и форма — все есть результат большой работы инженеров и дизайнеров, а значит, разные пути и подходы к выбору нового авто имеют все шансы сойтись в одной финальной точке.

Приобретение автомобиля все больше уходит в категорию эмоциональной покупки и это совершенно естественно. Вспомните, какими были машины 20 лет назад и более, и как они выбирались. В основном, по техническим параметрам и бюджету. И посмотрите на современные — несмотря на общие платформы и двигатели, это совершенно разные и самодостаточные модели. За примером далеко ходить не надо: Volkswagen Taos и Volkswagen Tiguan — совершенно разные, несмотря на общую платформу.

Вопросы покупателей и их взгляд на процесс покупки и владения новым автомобилем тоже очень индивидуальны. В Фольксваген Центрах ВАГНЕР, пожалуй, не бывает «типичных» покупателей. И это здорово, потому что здесь начинается сервис и персональное обслуживание. При осмотре нового авто в салоне и на пробных поездках наши покупатели спрашивают совершенно разное. Есть условная категория «физиков», поклонников техники, желающих знать обо всем, что скрывается под кузовом. Такие люди интересуются чем-то вроде «чем отличается этот мотор TSI от предыдущей серии»? Вероятно, покупатель уже посмотрел и прочитал все обзоры на машину и каждый узел в отдельности. Возможно, он даже читал об изменениях в геометрии турбины и поршневых кольцах новой формы в журнале «Под рулем». Соответственно, менеджер салона должен подтвердить ожидания и предстать в глазах покупателя также «физиком». И еще сообщить о том, как долго «ходит» ремень ГРМ, почему масло не обязательно менять каждые 5 тыс. км, и объяснить отличия настройки подвески от другой модели на аналогичной платформе. Поскольку мы продаем Volkswagen, то по части эволюции и разнообразия техники нам всегда есть о чем рассказать.

Другая условная категория — визуалы, «лирики», если использовать народные термины. В данном случае от менеджеров Фольксваген Центров ВАГНЕР ждут мини-презентаций по эргономике, материалам, мультимедиа, удобствам, предоставляемым водителю Volkswagen в городе, на бездорожье, в жару и в холод, в темное время суток, при поездках с детьми и так далее. Выбор от комфорта и самовыражения подразумевает не менее сложную задачу для производителя. «Есть ли в гамме цвет тропического заката? Можно ли заказать черный потолок? Сколько динамиков? А можно больше? Навигация не тормозит? Сколько продержится мороженое в охлаждаемом бардачке, если что?». Такие покупатели выбирают автомобиль и с точки зрения стиля, с индивидуальностью. Яркий, красивый, стремительный — чтобы выделялся в потоке, да и пассажиров было чем удивить. Все это находит отражение в современных автомобилях Volkswagen. И в аспекте пакетов и опций нам тоже всегда есть чем порадовать покупателей.

Наконец, есть еще одна категория покупателей — «экономисты». Безусловно, современное явление в мире, где финансовая грамотность столь же необходима, как и любая другая. Такие люди хотят совершить выгодную покупку или же просто удобную с точки зрения текущих личных финансов. Поэтому кредитный отдел, трейд-ин и страхование выведены в отдельный сервис. Индивидуальные ценовые предложения и разнообразие программ финансирования, включая эксклюзивные постоянным клиентам, в Фольксваген Центрах ВАГНЕР всегда порадуют покупателей своей гибкостью и эффективностью.

- Мы продаем более 2500 новых автомобилей в год. И все чаще видим, как все ценимые качества и возможные подходы к выбору нового автомобиля, сходятся в одной точке — в автомобилях Volkswagen, - рассказывает директор направления Volkswagen легковые автомобили Артем Легостаев.

Фольксваген Центры ВАГНЕР – официальные дилеры Volkswagen, представленные в Санкт-Петербурге: Фольксваген Центр ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), Фольксваген Центр ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и Фольксваген Центр ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А)

Телефон: +7 812 331 99 94.

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