Фото предоставлено компанией Галамарт.

Международный день пожилых людей традиционно отмечается 1 октября. Это еще один повод, чтобы позвонить родителям, бабушкам, дедушкам и выразить старшему поколению свою поддержку и уважение. А о праздничном настроении позаботится «Галамарт». Народный магазин 1 октября дарит скидку 25 % на весь ассортимент. Важно помнить: скидка действует при предъявлении пенсионного удостоверения на кассе.

Со скидкой можно приобрести новую посуду: сковороды и формы для запекания, кастрюли и казаны… А также – изящные предметы сервировки, керамические бульонницы, менажницы, банки для хранения сыпучих продуктов… Все эти мелочи придадут кухне совсем иной вид.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

В «Галамарт» стоит заглянуть за бытовой техникой, чтобы выбрать электрический чайник, тостер и кофеварку, мультиварку и блендер. Ведь осень – самое подходящее время для кулинарных экспериментов. Приятно собраться всей семьей за вечерним чаепитием с вкуснейшей выпечкой. Новая кухонная техника тут будет как нельзя кстати: с ней готовить и приятнее, и быстрее.

Фото предоставлено компанией Галамарт.

Для дополнительного уюта в холодное время года здесь есть мягкие пледы и покрывала, а если затеяли ремонт (глобальный или косметический) – в «Галамарте» всегда найдутся инструменты. Не говоря уже о разнообразных мелочах: прихватки, коврики, салфетки, настольные лампы, хозтовары, бытовая химия; такие вещи дома всегда нужны, и это отличный шанс приобрести их «про запас».

В День пожилого человека «Галамарт» дарит скидку -25% на все. Фото предоставлено компанией Галамарт.

Этот день – еще одно напоминание всем нам, что старшим нужно помогать и заботиться о них. Поздравьте с праздником родителей, бабушек и дедушек, старших товарищей – соседей и коллег.