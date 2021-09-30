«Соседи могли потушить огонь, но просто уехали!»: В жутком пожаре погибли минимум 20 кошек из приюта в Кудрово

Минимум два десятка кошек погибли в жутком пожаре в приюте для животных в Кудрово. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткий пожар унес жизни десятков кошек из приюта в Кудрово, недалеко от «Меги Дыбенко». Животные жили на втором этаже гаражного кооператива. Утром 30 сентября внизу внезапно начался пожар. Огонь в итоге разросся до 108 квадратных метров. Спасатели МЧС оперативно ликвидировали пожар, но жертв в нем было слишком много. Как рассказала «КП-Петербург» сотрудница приюта «Добрый друзья» Ксения, они проработали 10 лет без всяких происшествий, пристроили сотню кошек, поэтому трагедия стала для всех волонтеров тяжелым ударом.

Приют на протяжении 10 лет лечил брошенных котят, а потом устраивал для каждого питомца фотосессию с целью пристроить в добрые руки. Фото: vk.com/priut_ddfond

- Внизу под нами в маленьком уголочке была швейная мастерская. У них загорелся бензонасос. Они вышли, посмотрели и уехали… – со слезами на глазах говорит Ксения. – А дальше пожар пошел на нас и на наших соседей других, нормальных. Очевидцы, мужчины, начали выкидывать кошек со второго этажа в лес, в гаражный кооператив. Они разбежались все сейчас. Троих пока только нашли. Примерно два десятка погибли. Волонтеры съезжаются на место, ищем остальных.

Ксения рассказывает, что на момент пожара в приюте находилось более 60 кошек. Волонтеры арендовали помещение на протяжении многих лет и были уверены в безопасности питомцев. Однако в последнее время их напрягали подозрительные соседи снизу.

- Факт остается фактом – наши соседи, которые со Средней Азии, могли потушить огонь, но просто уехали! Им все равно… Они могли бы просто потушить свой бензонасос и все, на этом бы все закончилось… А они просто уехали, – эмоционально говорит Ксения. – Самый молоденький котенок был трехмесячный у нас, только после операции, удалили глазик. Старичкам нашим по 13-14 лет. Ветераны, скорее всего, выжили. 10 лет у нас приют существовал, 10 лет! И никогда такого не было…

Отважные мужчины ловили кошек как могли и сбрасывали вниз. Фото: предоставлено "КП"

Всех пострадавших кошек развозят по ветеринарным клиникам, их будут обследовать, потому что состояние некоторых уже вызывает опасения. Кроме этого десятки людей продолжают прочесывать местность и искать других питомцев.

- Например, у нас есть дикая кошка, никого не подпускавшая к себе никогда. И вот сейчас ее все спокойно трогают, она будто бы не своя, в шоке полнейшем, - сказала Ксения «Комсомолке».

Пострадавшие от пожара собираются написать коллективное заявление в полицию. У соседей по кооперативу есть подозрения, что швейная мастерская была нелегальной.