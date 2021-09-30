Тупиковая ветка развития: В Петербурге простаивают три станции метро

В августе «Зенитом» воспользовались всего 50 240 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые станции метро, которые открывают с серьезными недоделками и большим опозданием, - дело для Петербурга привычное. А ведь даже при Владимире Яковлеве, во время беспросветной разрухи и тотальной нищеты 90-х, подземка строилась быстрее и качественнее. А что сейчас? Стены ломит, плитка отваливается… Но разваливающейся «Беговой» и «мироточащей» «Дунайской» горожане хотя бы пользуются. А есть в городе станции абсолютно бесполезные.

«ЗЕНИТ»

Единственную станцию метро, расположенную на берегу Финского залива, с 1 октября закрывают для работы в будние дни. Теперь воспользоваться «Зенитом» можно будет лишь в дни футбольных матчей, выходные и праздники. Причина в том, что держать станцию постоянно открытой невыгодно.

- В августе «Зенитом» воспользовались всего 50 240 человек, - констатировали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Сколько денег уходит у города на содержание «Зенита» и других непопулярных станций, метрополитен не разглашает. Но ясно, что уходит много. Такой вывод можно сделать, если взглянуть на финансовую отчетность подземки. Объем субсидий за первую половину 2021 года превышает половину всех доходов подземки - это 14,6 из 25,6 миллиарда рублей, соответственно.

Теперь воспользоваться «Зенитом» можно лишь в дни футбольных матчей, выходные и праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом петербургская подземка самая дорогая в стране. Стоимость одной поездки на 3 рубля выше, чем в Москве, и примерно вдвое больше, чем в остальных метрополитенах страны.

«ДОСТОЕВСКАЯ»

Станция в самом центре Петербурга, носящая имя русского классика, попала список невостребованных, видимо, случайно. Оказавшись на платформе, даже не подумаешь, что она носит звание второй самой непопулярной в городе. По данным пресс-службы метрополитена, в августе пассажиропоток «Достоевской» составил всего 116 719 человек.

Но этот феномен легко объяснить. Вестибюль работает нерегулярно, а соседняя станция «Владимирская», с которой можно перейти на «Достоевскую», располагается в более проходном месте.

В августе пассажиропоток «Достоевской» составил всего 116 719 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ШУШАРЫ»

Жители одноименного поселка, расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, обрадовались, когда узнали, что станция метро с таким названием должна появиться на схеме подземки. Но счастье было недолгим. Станция «Шушары» находится фактически в чистом поле на расстоянии полутора-двух километров от ближайших жилых домов.

Поэтому, только открывшись, станция оказалась в списке аутсайдеров, где остается и по сей день. Пассажиропоток «Шушар» в августе составил 121 262 человека.

Впрочем, у станции есть перспективы. Со временем здесь должен появиться транспортно-пересадочный узел с остановкой скоростного трамвая. «Девяткино» (тогда еще «Комсомольскую») тоже построили среди колхозных полей, а когда Мурино стали активно застраивать жильем, станция вырвалась в лидеры по пассажиропотоку, перевозя под 2 миллиона человек в месяц.

Беда станции «Шушар» в том, что находится она на расстоянии 1,5-2 км от ближайших жилых домов. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Свет в конце недостроенных тоннелей забрезжил: «Метрострой Северной столицы» в ближайшее время подпишет контракты с городом и продолжит развивать подземку в Санкт-Петербурге.

Три новых станции - «Путиловскую», «Юго-Западную» и «Горный институт» - должны открыть лишь в 2024 году, но они обещают быть востребованными. Жители юго-западных окраин давно и настойчиво просят подземку. А «Горный институт» разгрузит «зеленую» линию метро: пассажиры, не имея альтернатив, пока пользуются «Василеостровской».

Правда у экспертов уверенности в том, что с приходом нового «Метростроя» станции станут сдавать вовремя, нет. Корень проблемы специалисты видят в том, что профильные вузы убрали специальность «транспортный планировщик» - в отрасли почти не осталось профессионалов.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр ЛЕДЯЕВ, заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского государственного университета путей сообщения:

- Не надо верить сухим цифрам: ситуация может быстро измениться. Со временем невостребованные станции обрастают другими транспортными объектами, жилыми домами и коммерческими площадями. Раньше про «Девяткино» руководство метро тоже говорило: «Мы возим воздух». А посмотрите теперь! Таким же я вижу будущее «Шушар». Что касается «Зенита», то вместо жилья там могут появиться новые спортивные и досуговые объекты.