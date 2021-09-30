Студент на день рождения своей девушки убил массажиста, который развратил ее в 15 лет

Массажист якобы развратил девушку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Цветы, украшения и дифирамбы под окнами уже не кажутся оригинальным подарком на день рождения для любимой. А вот убийство бывшего ухажера... Такой жуткий подарок в духе «Ромео и Джульетты» преподнес своей возлюбленной Полине 18-летний Лев из Петербурга. Как и в «самой печальной повести на свете» ничем хорошим любовный подвиг не закончился. Парочку задержали прямо в аэропорту, когда ребята пытались улететь в Ереван.

«БЫЛ СО СТРАННОСТЯМИ»

18-летнего Льва друзья запомнили противоречиво. Как говорят о парне - тот был "ужасный, но великий"...

- Чисто теоретически он мог убить, но Лев очень умный, он должен был все продумать, - рассказал «КП-Петербург» его друг и одногруппник Антон (имя изменено - прим.ред.). - У него, конечно, были странности, но у кого их нет?

Девушка пожаловалась своему парню на массажиста Фото: СОЦСЕТИ

Странностей у парня, по словам знакомых, было вагон и маленькая тележка. Его отец известный в научных кругах астрофизик, но в семейном гнездышке Лев долго не задержался. Примерно в 16 лет выпорхнул из родительского дома в собственную квартиру и настолько привык к самостоятельности, что даже, переехав учиться в Москву, не отказался от личного жилья - поставил палатку в одном из парков.

- Когда я Льва первый раз увидел в университете, то он мне напомнил Сократа - весь помятый, видно было, что в плохих условиях живет, - вспоминает Антон. - Уже потом мы все узнали, что живет он прямо в палатке. Мылся Лев в хостеле неподалеку, еду готовил на горелке, он в этом парке даже подружился с кем-то.

Несмотря на близость природы, новым другом Льва стала не белочка с соседнего дерева, а местный бомж, который помогал парню выбрать безопасное место для ночевки. Этот же мужчина, по рассказам друзей, научил юношу защищать палатку от нападок животных и протаптывать тропы. Из-за суровых жизненных условий Льву приходилось везде носить с собой нож.

- Он показывал нам, что всегда ходит с ножом, - рассказал «КП-Петербург» другой одногруппник Льва Игорь (имя изменено - прим.ред.). - Он иногда доставал его и рассекал воздух, показывал, что хорошо владеет предметом.

«ДУМАЛИ, ЧТО ОН ГЕНИЙ»

Несмотря на все причуды молодого человека, в университете его уважали. Он учился на первом курсе философского факультета. Одногруппники верили, что Лев - будущая звезда философских наук и считали его истинным гением. Только помимо палатки странным для знакомых казались частые упоминания в разговорах таких личностей как Гитлер. Парень открыто объявлял себя фашистом.

Массажист был жестоко убит Фото: СОЦСЕТИ

- Он даже на руке всегда носил повязку с фашистской символикой, хотя сам еврей, - вспоминает Игорь. - Я не понимал, зачем ему это, спрашивал даже, но он говорил, что это просто весело.

Игорь встречался с 17-летней Полиной. Друзьям его девушки такие шутки не нравились, они с опаской смотрели на пару, но в отношения не лезли.

- Мы раньше раз в месяц устраивали дворовые рэп-баттлы, Полина тоже в них участвовала. Как-то раз она привела с собой Льва, так мы и познакомились, только тогда она еще представляла его как своего друга, - рассказал «КП-Петербург» друг Полины Арсений. - Уже позже они начали встречаться, но он мне казался странным, хоть и очень умным. Его суждения иногда пугали.

Сама Полина тоже увлекалась философией, но вращалась в творческих кругах - писала стихи, шила на заказ, участвовала в различных конкурсах и мероприятиях. Девушка мечтала уехать учиться за границу. Мечта сбылась - этим летом она поступила в одно из учебных заведений Армении. Именно поэтому после убийства пара бежала в Ереван.

ПЕРЕД УБИЙСТВОМ ПАРА РАССТАЛАСЬ

В окружении Полины было огромное число друзей и знакомых, только в последнее время она отказалась от старых связей и оборвала общение со многими. Среди этих многих оказался и Лев.

- Когда мы только познакомились, он мне рассказывал, что у него была девушка Полина, но они расстались из-за того, что разъехались по разным городам, больше он ничего про нее не рассказывал, - говорит Игорь.

Друзья массажиста не верят в историю с совращением подростка Фото: СОЦСЕТИ

О том, что пара продолжает общение знакомые не знали. Свой отъезд из Москвы в Петербург в университете парень объяснил семейными обстоятельствами, сказал, что его не будет на занятиях больше недели. На вопросы о том, что случилось, он не отвечал. В следующий раз одногруппники услышали о Льве уже из новостей в интернете.

Жертвой героя-любовника стал 30-летний массажист Александр. Его тело нашли в Ржевском лесопарке Ленобласти с многочисленными ножевыми ранениями. Мужчине было нанесено больше 40 ударов в спину и шею. По данным следственного комитета, в день рождения Полины Лев сам выманил в парк соперника, жестоко убил и отправился избавляться от улик. Нож и собственный мобильный телефон парень выбросил в реку Лапка. Друзья молодого человека не отрицают, что он способен на убийство.

Родители разговаривать о произошедшем отказываются, но Лев уже сам рассказал все полиции. На допросе после задержания парень признался, что совершил убийство из-за ревности. По одной из версий, между Полиной и Александром были интимные отношения, когда той было 15.

Сами же друзья Александра говорят, что вообще никогда не видели его с девушкой.

- Саша хороший был парень, мы вместе в театральной студии занимались. У него с психикой проблемы были. Он или очень активный был, или немного заторможенный, долго отвечал на вопросы. Какое-то время даже лежал в клинике, - рассказала «КП-Петербург» Любовь. - Он к девушкам очень активно оказывал знаки внимания, причем всем. Флиртовал, заигрывал, но границы не переходил.

Судя по социальным сетям, последнее время Александр помимо массажа также занимался работой в детском лагере. По факту его смерти и признания подозреваемого возбудили уголовное дело, «гению философии» грозит до 15 лет лишения свободы.