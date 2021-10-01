7 вопросов, на которые должен знать ответ каждый владелец домашнего животного

Забота о домашних любимцах делает нас лучше. Фото: freepik.com.

Если у вас есть четвероногие друзья, вы точно знаете - с ними не бывает скучно. Они всегда знают, что вас можно занять прогулкой, игрой, мытьем лап или вычесыванием шерсти. А еще домашние животные - это большая ответственность.

Вместе с производителем премиум-кормов Gina мы запустили марафон «Домашние - значит любимые» и собрали важные моменты из жизни котов и собак.

Вкусняшки для собаки - во благо или во зло?

Не бойтесь избаловать животное, угощая его лакомствами, просто делать это нужно правильно.

- Давать лакомства собаке лучше во время дрессировки, так как собака - хищник, к тому же стайный, - рассказал ветеринарный врач, представитель Gina. - Пищевое подкрепление при обучении у них хорошо работает. Можно угощать и просто так, но будет хорошо, если вы при этом попросите собаку что-нибудь сделать.

Лакомства дают и для профилактики здоровья. Некоторые вкусняшки помогают справиться с зубным камнем у взрослых животных. Больным собакам и аллергикам требуется специализированный продукт, а какие-то угощения помогают при смене зубов у щенков.

Вкусные лакомства для собак используются в качестве поощрения или награды. Фото: freepik.com.

Нужно ли мыть кошку?

Ведь она и сама прекрасно справляется - умывается, не покладая языка. Но иногда пушистым любимцам нужна помощь, например, если кот испачкался или болеет.

Перед мытьем вычешите животное: от стресса может выпасть так много шерсти, что забьется водосток. Используйте специальные шампуни и следите, чтобы мыльный раствор не попал в глаза, уши и пасть.

И обезопасьте себя - наденьте одежду с длинным рукавом, а у кошки подстригите когти.

Приучайте питомца к мытью, когда он ещё котенок. Фото: freepik.com.

Посещения ветеринара. Планово или экстренно?

Животное нужно регулярно показывать врачу. Храните результаты анализов и ведите дневник наблюдений, чтобы при необходимости показать доктору.

- Ветеринара посещают с двухмесячного возраста, когда делается первая прививка, потом следуют ревакцинации, - уточнил ветеринарный врач, представитель Gina. - В течение жизни здоровое животное должно посещать ветеринарного врача не реже раза в год для профилактического осмотра и ежегодной вакцинации.

Здоровьем своих четвероногих друзей нужно заниматься регулярно. Фото: freepik.com.

Зачем коту паспорт?

«Усы, лапы и хвост» - это не все документы кота. Есть еще и специальный ветеринарный паспорт, в котором написано, какую прививку ставили животному, когда проводились обработки, чипирован ли питомец.

При любом взаимодействии с животным врач ставит печать и подпись, без них запись будет недействительной. А при чипировании указывается номер чипа, ставится печать поликлиники и наклеивается штрихкод.

Паспорт нужен и для поездок - если на поезде кошка может проехать зайцем, то на самолет документ точно понадобится. И тем более если вы берете домашнего любимца с собой за границу. Но в этом случае паспорт потребуется международного класса.

С документом можно и кота взять с собой в отпуск. Фото: freepik.com.

Мифы про дрессировку

Любую собаку можно научить командам, просто иногда потребуется чуть больше времени и терпения. Чем старше животное, тем тяжелее ему дается дрессировка, но грамотная работа с питомцем принесет плоды.

Хороший кинолог не будет обещать результат за месяц. Более того, настоящий специалист - это не просто человек с корочками. Проверить профессионализм дрессировщика можно на сайте РКФ (Российская кинологическая федерация).

Знание команд нужно всем собакам, чтобы пес не убежал на дорогу, не бросился на человека и защитил своего хозяина в случае опасности. А еще после дрессировки питомец будет спокойнее и увереннее в себе.

В дрессировке важны терпение, профессионализм и любовь к животным. Фото: freepik.com.

Обои, диван и двери. Как приучать к когтеточке

Когда кот точит коготки, он метит территорию с помощью желез на лапках. Важно «договориться» с питомцем, чтобы «маникюр» был в строго определенных местах.

Котенка проще приучать с помощью игры. Подманите его бантиком, пусть он начнет понемногу теребить когтеточку. Тот же метод может сработать и со взрослым котом. Специальные средства с валерианой и кошачьей мятой тоже помогут приучить кошку. Но не берите животное за лапы и не проводите насильно когтями по столбику.

Когтеточка должна быть устойчивой и удобной. Обращайте внимание на материалы - берите джут, сизаль, ковролин, картон или дерево.

Пусть кот точит когти по вашим правилам. Фото: freepik.com.

Домашние животные и дети. Забота с первых шагов

Забавно наблюдать, как трепетно животные обнюхивают младенцев и аккуратно трогают лапами и как спустя несколько лет ребенок начинает заботиться о домашнем питомце. Но для такого взаимопонимания нужна подготовка.

Перед появлением в доме ребенка выделите отдельное место для кошки и собаки, проверьте их здоровье и знание основных команд. И потом не забывайте уделять им достаточно внимания, чтобы питомец не почувствовал себя брошенным.

Ответственность начинается с детства. Фото: freepik.com.

Когда ребенок станет старше, привлекайте его к заботе о четвероногом друге - наполнить миску кормом, расчесать шерсть и прогуляться вместе в парке.

Домашние животные - это всегда эмоции и яркие краски! Заботясь о питомцах, мы становимся лучше, активнее и ответственнее.