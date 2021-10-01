На острове Новая Голландия начала работу галерея цифрового искусства «Цифергауз»

Первым проектом галереи стали «Цифровые двойники»: она дает посетителям возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта.

На острове Новая Голландия 1 октября начала работу галерея цифрового искусства «Цифергауз». В новом арт-пространстве будут проходить выставки российских и зарубежных художников, показы фильмов, лекции и мастер-классы. Галерея расположилась в историческом здании «Дома 12». Ее главная миссия - показать лучшие арт-проекты со всего мира, сделав их доступными для российского зрителя. Именно поэтому вход на выставки будет бесплатным.

«Газпром нефть» открыла «Цифергауз» вслед за одноименным центром цифровой трансформации, в начале 2021 года ставшим резидентом Новой Голландии. Для оснащения галереи использовалось высокотехнологичное оборудование, предоставляющее создателям цифровых медиа-проектов новые возможности: проекционные экраны, инновационные проекторы-шаттлы и концертная акустическая система.

Галерея открылась арт-проектом «Цифровые двойники» российского художника Максима Жесткова. У посетителей есть уникальная возможность увидеть себя глазами искусственного интеллекта. Для этого нейросеть обрабатывает данные о перемещении зрителей по галерее и преобразует их движения в разноцветные аватары на экранах.

Также гости увидят инсталляции авторства дизайнера Саши Фроловой - кинетический «Калейдоскоп», имитирующий фонтаны-шутихи Петергофа. Еще один арт-проект, представленный вниманию петербуржцев и гостей Северной столицы, - пространство «Глаз», созданное из 323 зеркальных граней.

Планируется, что экспозиции в «Цифергаузе» будет обновляться два-три раза в год. Здесь появятся как уже известные, так и новые работы признанных звезд мирового цифрового искусства из России, США, Европы и Японии. Кроме того, «Газпром нефть» предоставит возможность проявить себя молодым, начинающим дизайнерам и художникам. Для них организуют акселератор, и по его итогам лучшие работы будут показаны в «Цифергаузе».

- Наша галерея станет центром большой программы компании по развитию креативных индустрий, - рассказала член правления «Газпром нефти» Елена Илюхина. - Помимо приглашения в Россию звёзд медиа-арта мировой величины, команда «Цифергауза» будет поддерживать талантливых авторов из Петербурга и регионов. Уже в следующем году мы объявим конкурс для молодых художников. Победитель получит грант и сможет реализовать в нашем технологичном пространстве свои самые смелые идеи.

Галерея «Цифергауз» открыта ежедневно со вторника по воскресенье, понедельник - выходной. На период коронавирусных ограничений требуется предварительная регистрация на сайте.