«Ничего личного»: секреты императрицы Екатерины стали доступны всем

Реставраторы трудятся над восстановлением покоев Екатерины Великой. Автор фото: Анастасия Хомутова.

Безмерная, граничащая с безумием роскошь. Именно так можно описать интерьеры Зубовского флигеля — личных покоев Екатерины II, построенных по проекту Юрия Фельтена. Колонны из цветного стекла и вазы из тончайшего китайского фарфора, красный, синий, зелёный мрамор и порфир, паркет из ценнейших пород дерева, лаковые росписи, на создание которых уходило по несколько лет. Золото и серебро были лишь акцентами в этом калейдоскопе дорогих материалов и изысканных техник, превратившихся покои императрицы в «библию реставратора». Конечно, отчасти такое богатство обуславливалось лишь прихотью царских особ. Восемь драгоценностей царицы — восемь комнат, в которых Екатерина Великая работала, отдыхала и, конечно же, принимала своих фаворитов. Щедрость самодержцы действительно не знала границ. При полном отсутствии боевых заслуг, светлейший князь Платон Зубов, в честь которого и назван флигель, стал начальником черноморского флота. С другой же, покои были золотой пылью, что пускали в глаза заморским гостям, которых Екатерина периодически принимала и здесь. Квинтэссенцией богатства и могущества Империи. После этого посланники, опьяненные роскошью, часто были готовы согласиться на всё. Как комнатам Зубовского флигеля возвращают былое величие, 29 сентября рассказали сотрудники и реставраторы музея-заповедника «Царское село».

Зубовский флигель был назван в честь фаворита Екатерины 2. Автор фото: Анастасия Хомутова.

ТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА

Даже самые сильные империи время стирает в прах. Во время Великой Отечественной дворец заняли немцы — тысячи экспонатов, что не успели эвакуировать, фашисты вывозили эшелонами. Красноармейцам пришлось буквально выкуривать захватчиков из дворца: в бывших царских покоях рокотали пулеметы и разрывались гранаты. Зубовский флигель горел три дня. После войны реставраторам пришлось восстанавливать его буквально из пепла: рыться в прахе, искать в руинах керамические черепки, остатки металлических деталей — чтобы иметь хоть какие-то образцы дворцового убранства. Сотрудники музея искали утраченные ценности по всей Европе. Например, уникальный паркет из Серебряного кабинета Анатолий Кучумов, глава комиссии по поиску пропавших экспонатов, нашёл под Берлином — он лежал в элеваторе под грудой зерна. Флигель «привели в порядок» — с 50-х здесь располагались службы Военно-морского училища. В начале ХIX века восстановили первоначальную планировку — в залах стали проводить временные выставки.

Перед росписью стен реставраторы наносят рисунок на бумажные листы. Автор фото: Анастасия Хомутова.

Вплотную за флигель взялись лишь в 2015 году. ПАО «Газпром» выделил деньги — восстановили Церковь воскресения христова и интерьер Лионского зала. А в 2019 году запустили проект «Екатерина II: Личное пространство». Реставраторы вошли в покои императрицы и раскрыли её секреты. А в 2021 ещё и поделились ими с журналистами. Например, входя в Серебряный кабинет, гость видел стены, отделанные элементами из чистейшего серебра. Однако мастера, трудившиеся над убранством, знали, что некоторые детали лишь покрыты тончайшей пленкой драгоценного металла — говорить об это запрещалось под страхом смерти. Отреставрированный кабинет тоже будет таить немало тайн, скрытых от глаз обычных посетителей. В залах будет много бронзы и зеркал. Именно поэтому при восстановлении реставраторы покрыли кирпич специальным противопылевым составом. Столпы из аметистового и молочного стекла ещё в царские времена изнутри облицовывали фольгой — благодаря этому они буквально светились изнутри. А в Колонном зале колонны из драгоценного порфира на самом деле были… Деревянные. Нет, сделано это было не в целях экономии — так задумывалось изначально. Огромный навесной купол могли выдержать только металлические стойки. Дабы скрыть их, и делались коробы из дерева, которые расписывали под драгоценный камень. К подобной хитрости прибегали еще в античные времена: найти камень с идеальной структурой бывает сложно, а вот расписные колонны всегда смотрятся эстетично.

Журналистам рассказали о том, как будет выглядеть Китайский зал после реставрации. Автор фото: Анастасия Хомутова.

РЕНЕССАНС БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ

Сейчас в покоях нет и следа от былой роскоши: голые кирпичные стены, строительные леса. Зато это позволило понаблюдать за процессом реставрации — увидеть его изнутри. Например, перед восстановлением фресок, стены и своды помещения оклеивают специальными листами. Узоры и изображения сначала рисуются на них — такая «черновая» роспись позволяет выбрать подходящую тональность и плотность цвета. С элементами декора ситуация еще сложнее. Сначала их изготавливают из пластилина и крепят на нужное место. Дорабатывают, делают форму для отливки — согласовывают ее с реставрационным советом и лишь потом начинают делать детали. На объекте трудятся профессионалы с многолетним опытом. Но делятся опытом они и со студентами из реставрационных колледжей и художественных вузов.

В ходе мастер-класса участники проекта «Друзья Петербурга» переняли опыт профессиональных реставраторов. Автор фото: Анастасия Хомутова.

Молодым ребятам и девушкам удалось попасть в святая-святых Екатерининского дворца — реставрационные мастерские, где восстанавливают те самые «порфировые» колонны, паркеты и детали мебели. Специалисты провели для них мастер-класс — студенты не только узнали все нюансы восстановления интерьеров, но и переняли часть из них на практике. Всё это стало возможным благодаря проекту ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». Занятие прошло в значимый для проекта день. Почти год назад, 30 сентября, здесь прошло первое мероприятие «Друзей». Сотрудники отмечают: ребята стали заинтересованнее, задают гораздо больше вопросов.

- Хорошие ребята, с хорошими, горящими глазами, — отметил директор Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов. — Они очень внимательно слушают, очень внимательно работают. Я думаю, что именно это — залог успеха.

Свой комментарий о ходе реставрации дал Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской. Автор фото: Анастасия Хомутова.

В ходе мастер-класса студенты отливали крохотные элементы гипсовой розетки. А затем, под чутким руководством опытных специалистов, наносили патину — тонкие листы меди. Глядя на то, как аккуратно, без лишних разговоров, ребята работали — держали кусочки гипса, в голове рождалась лишь одна мысль: прошлое России — в надежных руках.